Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giới thiệu chi tiết mô hình lớp tiên tiến và lớp TH School

Chiều 9/5, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng phối hợp với Hệ thống Trường TH School tổ chức Hội nghị Tư vấn tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2022 - 2023.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chủ trì buổi làm việc.

Nhiều ưu thế khi học sinh theo học Trường TH School

Tại buổi làm việc, ông Stephen West – Tổng Hiệu trưởng hệ thống TH School đã giới thiệu về kế hoạch tuyển sinh của trường trong năm học này. Theo đó, năm học này là năm đầu tiên trường tuyển sinh 4 lớp 10 với tổng số 100 học sinh. Địa điểm học tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Ông Stephen West - Tổng Hiệu trưởng Trường TH School giới thiệu về nhà trường cho hiệu trưởng các trường trên địa bàn thành phố Vinh.

Trước đó, hệ thống Trường TH School có 2 cơ sở ở Hà Nội, và Thành phố Vinh là địa phương thứ 2 trên cả nước được TH School lựa chọn để xây dựng cơ sở. Hiện, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đang trong quá trình hoàn thiện để đón học sinh đến trường vào tháng 8/2022. Toàn bộ thiết kế, cơ sở vật chất của cơ sở TH School Vinh sẽ được thực hiện theo đúng mô hình Trường TH School ở Hà Nội.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường TH School cũng mong muốn có sự hỗ trợ từ các Trường THCS trên địa bàn tỉnh để cung cấp thông tin và tư vấn về công tác tuyển sinh của nhà trường.

Hiện Trường TH School TP. Vinh áp dụng chương trình IGCSE cho năm lớp 10 và A-Level cho lớp 11 và 12. Với mô hình 80-20 được Bộ GD&ĐT cấp phép, trong đó 20% thời lượng học bằng tiếng Việt gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Chương trình IGCSE lớp 10 sẽ gồm các môn học thuật cốt lõi là Toán, Khoa học phức hợp, Kinh doanh và Tiếng Anh. Bên cạnh đó có các môn theo hình thức dự án giúp hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn như Mỹ thuật hình ảnh, STEAM, Âm nhạc, Sản xuất phim, v.v.

Liên quan đến công tác tuyển sinh, trả lời câu hỏi của một số hiệu trưởng trên địa bàn thành phố Vinh về việc điều kiện phải có chứng chỉ Tiếng Anh để tuyển vào TH nhà trường, đại diện nhà trường cho rằng: Chứng chỉ tiếng Anh chỉ là một tiêu chí thuận lợi để vào trường. Tuy nhiên với TH School, nhà trường sẽ chú trọng nhiều hơn vào kiểm tra thực tế năng lực học sinh. Qua đó giúp nhà trường đánh giá trực tiếp học sinh và là một cơ hội để hiểu hơn về kế hoạch, thái độ học tập của học sinh. Từ đó, có kế hoạch hỗ trợ cho các em khi theo học tại trường.

Cụ thể, sẽ có bài kiểm tra trên máy, kiểm tra tư duy logic về toán, ngôn ngữ, không gian, hình khối và khoa học. Ngoài ra, sẽ kiểm tra về khả năng tiếng Anh qua bài phỏng vấn với hiệu trưởng nhà trường.

Việc TH School mở tại Nghệ An cũng sẽ tạo điều kiện cho học sinh tỉnh nhà với nhiều ưu thế như “ăn cơm nhà, học trường quốc tế”, giá rẻ hơn so với các trường quốc tế trên địa bàn Nghệ An và của Hà Nội. Hiện, mức học phí dự kiến của trường là 22 triệu/tháng, trong đó có những em có học bổng từ 30 – 70 % nên học sinh có nhiều cơ hội được học tại trường.

Hiệu trưởng Trường TH School tham gia lớp học thử nghiệm cho học sinh thành phố Vinh. Một ưu thế khác của TH School là trường dạy theo chương trình Cambridge được thế giới và các trường đại học trong nước công nhận. Kết thúc chương trình, học sinh được nhiều trường đại học trong cả nước tuyển thẳng và quá trình học tại trường, học sinh sẽ không phải đi học thêm. Nếu học sinh đi du học, các em sẽ không phải mất một năm học dự bị đại học và tiết kiệm được khá nhiều chi phí.



Mô hình trường tiên tiến của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sẽ tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh

Tại buổi làm việc, thầy giáo Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng chia sẻ về phương án tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của nhà trường. Theo đó, năm nay trường tuyển 20 lớp công lập với 805 học sinh, tăng 6 lớp với 175 học sinh so với năm học trước.

Thầy giáo Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giới thiệu về các phương thức tuyển sinh lớp 10 của nhà trường.

Năm nay, nhà trường có 3 phương án xét tuyển vào trường, đó là tuyển sinh 14 lớp theo kết quả tuyển sinh vào lớp 10, 1 lớp với học sinh có chứng chỉ IELTS và 5 lớp tiên tiến theo Quyết định số 147/QĐ – UBND về Đề án thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Điều kiện để dự tuyển vào lớp này là học sinh trúng tuyển vào 1 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh và vượt qua vòng phỏng vấn tiếng Anh của trường, ưu tiên những học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Một tiết dự giờ của học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: PV

Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng đã chia sẻ về chương trình học của lớp tiên tiến. Theo đó, học sinh của lớp tiên tiến có thời khóa biểu học cả ngày, bao gồm buổi sáng học theo chương trình phổ thông hiện hành của Bộ và buổi chiều học chương trình tiên tiến gồm tiếng Anh tăng cường, Tin học quốc tế, Toán bằng tiếng Anh, kỹ năng mềm, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát triển năng lực năng khiếu thể dục thể thao, văn hóa và chương trình giáo dục STEM.

Chương trình tiên tiến được cam kết chuẩn đầu ra là 6.0 IELTS; đồng thời học chương trình A-Level để thuận lợi trong du học hoặc xét tuyển vào các trường ĐH uy tín của cả nước. Học phí của lớp tiên tiến sẽ thu theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và nhà trường cam kết sẽ thu thấp hơn mức quy định.

Nhiều năm nay Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là ngôi trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của Nghệ An. Ảnh: MH

Thầy Phan Xuân Phàn - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: Tất cả các lớp học tại trường dù với mô hình nào cũng được giáo dục phù hợp, hiệu quả và giúp học sinh phát huy được kết quả học tập của mình trong tương lai.

Riêng năm nay, khi phối hợp, liên kết để Trường TH School Vinh đặt tại trường, phía nhà trường cũng được hưởng lợi về chương trình tiên tiến, bồi dưỡng giáo viên. Đồng thời TH School cũng có cam kết đầu tư cơ sở vật chất tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng như: phòng chức năng, phòng thí nghiệm, bể bơi…

Thầy giáo Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MH

Trước đó, sau hai năm nhà trường tuyển sinh lớp IELTS, chất lượng của các lớp học thí điểm này cũng được đánh giá cao. Hiện theo thống kê của nhà trường, sau gần hai năm học tại trường, lớp IELTS đã có 18 học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên. Trong đó, có 13 học sinh từ 6.0 đến 6.5, 3 em từ 7 - 7.5, 2 em có kết quả 8.0 trở lên.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh xứ Nghệ

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành khẳng định: Việc TH School chọn Nghệ An để mở cơ sở là một thuận lợi rất lớn cho phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh. Với nhiều ưu thế về chương trình học, đầu ra và các lợi thế về học phí, người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tin tưởng đây sẽ là tiền đề tốt để giáo dục Nghệ An nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới các mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Thí sinh tham dự Kỳ thi vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà

Với mô hình lớp tiên tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và khẳng định việc mở thêm 5 lớp tiên tiến sẽ tăng cơ hội cho học sinh của tỉnh nhà trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Thời gian tới, lãnh đạo Sở cũng đề nghị nhà trường cần hoàn thiện chương trình, tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh, học sinh hiểu hơn về mô hình này và phát huy hiệu quả trong tương lai.