Trường THPT Quỳnh Lưu 2 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba: Tự hào truyền thống 60 năm dạy tốt, học tốt

Nguyễn Bá Tình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển vẻ vang của Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (1965 - 2025). Hơn nửa thập kỷ đã qua, dẫu có bao gian nan, thử thách nhưng trường vẫn luôn là điểm sáng về chất lượng giáo dục, nặng ân nghĩa thầy trò.

Giữa những tháng ngày chiến tranh ác liệt, năm 1965, Trường cấp 3 Quỳnh Lưu 2 (nay là Trường THPT Quỳnh Lưu 2) được thành lập, đóng tại Khu Di chỉ văn hóa Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (cũ), tỉnh Nghệ An.

Những ngày đầu thành lập, dù quy mô chỉ có 4 lớp với 189 học sinh, nhưng thầy và trò phải dạy và học trong điều kiện rất gian khổ, sơ tán thường xuyên. Lớp học lúc đó đặt cạnh nhà dân, làm bằng tranh tre, nứa lá, xung quanh đắp luỹ dày. Dưới mỗi lớp học là 1 hầm trú ẩn để mỗi lần dù có máy bay bắn phá trên Quốc lộ 1, thầy trò vẫn dạy học một cách bình thường. Năm học 1968 – 1969, Ty Giáo dục Nghệ An đưa lớp 10 chuyên Toán từ cấp 3 Đô Lương 1 về gửi ở trường. Dù điều kiện dạy học gian khổ, luôn đối diện với hiểm nguy, nhưng nhờ sự quyết tâm của các thầy, cô giáo, 31 học sinh trong lớp đều học tốt, đủ điều kiện để đi du học nước ngoài. Sau thành tích đặc biệt này, Ty Giáo dục Nghệ An đã tổ chức cho nhiều trường đến học tập kinh nghiệm nhà trường. Tỉnh uỷ Nghệ An cũng tổ chức đoàn về nghiên cứu thực tiễn, sau đó còn tổ chức hội nghị để thầy Nguyễn Hưu (Bí thư Chi bộ) báo cáo kinh nghiệm. Trường cũng đã vinh dự 2 lần được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Liêm và Vũ Thuần Nho về thăm, làm việc và đánh giá cao chất lượng dạy học của nhà trường.

Ảnh tư liệu Những bước đi đầu tiên này cũng là tiền đề để Phổ thông cấp 3 Quỳnh Lưu 2 (sau này là Trường THPT Quỳnh Lưu 2) viết tiếp truyền thống dạy tốt và học tốt. Trước năm 1975, trường là lá cờ đầu về giáo dục đạo đức, không chỉ của Nghệ An mà còn cả toàn miền Bắc nhiều năm liền, được đi báo cáo điển hình ở nhiều tỉnh, thành. Trường còn là điểm sáng về phong trào thi đua “Hai tốt”, về tỷ lệ đậu tốt nghiệp, đại học. Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ dạy và học, hơn 250 giáo viên và học sinh của trường còn trực tiếp ra trận cầm súng chiến đấu. Trong số những nam sinh ra trận ngày ấy có 90 học sinh thân yêu của trường đã nằm lại ở chiến trường, có những học sinh trở thành dũng sĩ diệt Mỹ như anh Nguyễn Bá Xuyến… Không ít học sinh - chiến sĩ dũng cảm ngày ấy sau này trở thành giáo viên của trường như thầy Nguyễn Văn Hiền, thầy Phan Đình Phú.

Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015. Huân chương Lao động hạng Ba. Sau ngày hòa bình, cơ sở vật chất, đội ngũ, quy mô trường lớp có sự thay đổi nhanh chóng. Từ năm 1976, thầy và trò, ngoài nhiệm vụ học văn hóa, còn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương và trường lớp: Làm thủy lợi đắp hồ Vực Mấu, đào kênh Vách Bắc, tham gia trồng rừng, tăng gia sản xuất… xây dựng khu vườn sinh vật, phát triển trồng dâu nuôi tằm... Với sự miệt mài, say sưa với nghề nghiệp, các thầy, cô đã thắp sáng ước mơ cho rất nhiều thế hệ học trò. Học sinh tuy sống trong gian khổ, thiếu sách vở tài liệu, cơm chưa no, áo chưa lành nhưng vẫn miệt mài học tập, vươn lên học giỏi. Nhiều học sinh được công nhận là học sinh giỏi, trong đó, em Trương Khánh Vân đạt giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý. Lớp học sinh ngày ấy nhiều người sau này đã trở thành những cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, những sĩ quan cao cấp trong quân đội, là các viện sĩ, giáo sư đầu ngành, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

Huân chương Lao động hạng Ba năm 2025. Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2025. Hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường cũng đã trải qua những giai đoạn khó khăn. Có những năm học trường không đủ học sinh để tuyển, định biên của nhà trường phải cắt giảm, phải có người đi, người ở. Để chèo chống qua thời điểm này, ngoài vai trò quan trọng của người đứng đầu thì chính tinh thần đoàn kết, tình yêu nghề, yêu trò, chứa chan tình người đã giúp nhà trường vẫn giữ vững danh hiệu trường tiên tiến cấp tỉnh. Cùng với việc xây dựng đội ngũ, nhà trường đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Từ những năm 2000, huyện Quỳnh Lưu (cũ) đã đầu tư xây dựng 12 phòng học cao tầng; các phòng học cấp 4 cũng được tu sửa và đầu tư thêm các phòng chức năng, thư viện,... Thời điểm này quy mô lớp học đã tăng nhiều, từ 20 lớp năm học 1995 - 1996 đến năm học 2004 - 2005 đã tăng lên 42 lớp. Những thay đổi trên là một bước đột phá mới của nhà trường trong bước đường phát triển, là điểm tựa quan trọng làm hành trang cho nhà trường vững bước tiến vào thế kỷ XXI. Với những thành tích đạt được, năm 2005, trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đó là phần thưởng cao quý thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Chính phủ về những nỗ lực phấn đấu của thầy trò nhà trường trong cả một chặng đường đầy gian khổ hy sinh. Học sinh học quân sự. Ảnh tư liệu Lãnh đạo Nhà trường khen thưởng các học sinh có thành tích nổi bật. Thầy và trò nhà trường trong Lễ Tuyên dương học sinh đạt điểm cao năm học 2024 - 2025.

Sau nhiều năm cố gắng, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cũng như được sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Quỳnh Lưu 2 đã có một cơ ngơi khá bề thế với 48 phòng học cao tầng, 7 phòng thực hành, trong đó, 1 phòng tiếng Anh, 3 phòng Tin học, 3 phòng Hóa học, Vật lý - Công nghệ và Sinh học. Các phòng học đều được trang bị tivi thông minh phục vụ cho việc dạy học trong quá trình chuyển đổi số, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Khuôn viên nhà trường từng bước được quy hoạch khang trang, sạch sẽ, hiện đại; có sân bãi đủ chuẩn cho việc giảng dạy môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh và các hoạt động thể dục, thể thao...

Với truyền thống “Dạy tốt, học tốt”, những năm qua, chất lượng giáo dục tiếp tục có sự thay đổi vượt bậc, kết quả năm học sau luôn cao hơn năm học trước. Không chỉ chú trọng dạy kiến thức, nhà trường còn đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và định hướng nghề nghiệp. Hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh luôn đạt từ 65 - 75% số lượng học sinh dự thi, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, học sinh đậu đại học luôn nằm trong tốp cao, một số học sinh là Thủ khoa, Á khoa các khối khi đại học của tỉnh Nghệ An và được UBND tỉnh tuyên dương. Đội ngũ giáo viên nhà trường 100% có trình độ đạt chuẩn, trong đó, trên chuẩn là 49/100, có 50% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh. Nhiều giáo viên được nhận tặng Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Đa số giáo viên, nhân viên tuổi đời trẻ, nhiệt huyết công tác, tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Với những thành tích đã đạt được, trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn Quốc gia từ năm học 2014 - 2015, được công nhận lại năm 2020 và 2025. Trường cũng đã được công nhận kiểm định chất lượng mức độ 2.

Tiết học của cô và trò nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà Một tiết học của cô và trò. Ảnh: Mỹ Hà Ngày hội STEM.Ảnh: NTCC Tiết học ngoại ngữ. Ảnh: Mỹ Hà Học sinh nhà trường đạt giải tại các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tính đến năm 2025, trong vòng 60 năm, trường đã tuyển sinh được 1.668 lớp học, đào tạo được gần 35.000 học sinh tốt nghiệp ra trường; hàng ngàn học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, đã phát hiện và bồi dưỡng học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia. Hàng ngàn em đậu vào các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Trong đó, nhiều học sinh đã thực sự thành đạt trong nghề nghiệp và có địa vị trong xã hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau; nhiều người là Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, nhiều người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhiều người là doanh nhân thành đạt. Đặc biệt, nhiều học trò cũ của trường sau này trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước như anh Hồ Mẫu Ngoạt - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, trợ lý Tổng Bí thư; anh Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới như chị Nguyễn Thị Nguyệt, anh Đậu Đức Khởi; các nhà khoa học nổi danh như GS.VS.NGƯT Đinh Văn Nhã, GS. TS. Đinh Văn Thuận; trưởng thành trong lĩnh vực vũ trang như Trung tướng, NGND Phan Đức Dư... Trên tất cả, từ mái trường này đã đào tạo ra lớp lớp người là những công dân tử tế, sống có trách nhiệm với đất nước, với quê hương.

Các thế hệ học trò cũ về thăm lại trường xưa. Gặp mặt các thế hệ học sinh cũ của Trường THPT Quỳnh Lưu 2 tại Hà Nội. Học sinh Trường THPT Quỳnhh Lưu 2 trong ngày hội trường. Học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 2. Thầy và trò nhà trường. Trường THPT Quỳnh Lưu 2. Trường THPT Quỳnh Lưu 2.

Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, bước vào giai đoạn mới, trong thời đại chuyển đổi số, kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của dân tộc Việt Nam, Trường THPT Quỳnh Lưu 2 xác định rõ sứ mệnh và tầm nhìn, phù hợp với các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước. Ngoài gìn giữ và phát huy truyền thống của một vùng quê giàu bản sắc; xây dựng một môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại với nền tảng là dân chủ - kỷ cương - đổi mới - sáng tạo - đột phá- phát triển, trường phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy về nề nếp, có chất lượng giáo dục cao với mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, và từng bước hội nhập quốc tế; nơi học sinh được hun đúc để trở thành công dân toàn cầu, có tư duy độc lập, sáng tạo và luôn có khát vọng, kiên cường vươn lên để tự khẳng định mình.

60 năm là một chặng đường đầy tự hào. Vị thế, thương hiệu của nhà trường hôm nay là công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các thế hệ học sinh và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, ngành và chính quyền địa phương. Thành công có được còn nhờ tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể hội đồng sư phạm, sự nhiệt huyết, gắn bó với nghề, sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh…

Nền tảng vững chắc này cũng sẽ là động lực để Trường THPT Quỳnh Lưu 2 tiếp tục phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành một trong những địa chỉ giáo dục chất lượng hàng đầu, đóng góp tích cực vào việc tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đội thanh niên tiếp sức mùa thi. Hoạt động ngoại khóa.