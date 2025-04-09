Giáo dục Trường vùng lũ Nghệ An chuẩn bị cho ngày khai giảng Ngày mai (5/9), năm học mới 2025 - 2026 chính thức bắt đầu. Tại vùng lũ miền Tây Nghệ An, nơi vừa trải qua đợt thiên tai nặng nề hồi tháng 7, không khí trước lễ khai giảng khẩn trương, quyết tâm và đầy sẻ chia.

Tại xã biên giới Mỹ Lý, thầy, cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đang tất bật dọn dẹp, sửa chữa bàn ghế, sắp xếp lại lớp học trong điều kiện thiếu thốn. Nhiều điểm trường lẻ vẫn phải học tạm trong các lán dựng tạm hoặc tận dụng nhà văn hóa bản.

Công tác dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Nam

Thầy Bùi Hoài Nam chia sẻ: “Dù trưa nắng, chúng tôi vẫn cố gắng lắp bàn ghế cho các em có chỗ học”. Còn cô giáo Vi Bua Ly thì tự tay chuẩn bị bữa ăn nóng cho học sinh, dù bếp nấu chỉ là khu vực tạm bợ dưới gầm Nhà Văn hóa bản Xằng Trên.

Sự chung tay của nhà trường, bộ đội biên phòng và cộng đồng là nguồn động viên lớn, giúp học sinh có thể đến lớp đầy đủ. Trung tá Nguyễn Xuân Hóa - Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết, cán bộ, chiến sĩ đồn đang phối hợp vận động, hỗ trợ tối đa để học sinh trở lại trường.

Chuẩn bị thực phẩm cho bữa ăn của học sinh. Ảnh: Nguyễn Nam

Tiếng trống khai giảng ngày mai sẽ không chỉ đánh dấu năm học mới, mà còn là minh chứng cho ý chí và tinh thần không bỏ cuộc của thầy trò vùng lũ.