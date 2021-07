Truy bắt 2 thanh niên 'thông chốt' kiểm soát Covid, chống người thi hành công vụ

Các hóa đơn vi phạm.

Ngày 20/7, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt tạm giam Trần Công Linh (SN 1998) và Nguyễn Văn Thái (SN 2001), cùng trú tại huyện K’Bang (Gia Lai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.Trước đó, chiều 18/7, Trần Công Linh điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Thái từ TP Hồ Chí Minh về Gia Lai trên QL20, qua địa phận tỉnh Lâm Đồng.Khoảng 22h, khi gần tới chốt phòng chống dịch thuộc xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, phát hiện có Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, Linh không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe lách qua vị trí của cán bộ Cảnh sát giao thông, tiếp tục vượt qua chốt kiểm dịch xã Đạ Kho.Khi tới chốt chống dịch tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, mặc dù lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe nhưng Linh vẫn cố tông đổ hàng rào sắt làm đứt dây nhựa căng ngang đường để tháo chạy.Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng các chốt đã báo lên Công an huyện Đạ Tẻh, đồng thời khẩn trương triển khai các phương án truy đuổi, quyết tâm bắt giữ được 2 đối tượng ngay trong đêm.Quá trình chạy trốn, Linh điều khiển xe lạng lách, đánh võng nhằm ngăn cản không cho lực lượng truy bắt vượt lên.Khi đến khu vực giữa đèo Con Ó, xã Mỹ Đức, một dân quân xã Mỹ Đức đã điều khiển xe vượt lên trước xe máy của Linh và Thái, yêu cầu dừng lại nhưng bị Linh điều khiển xe máy ép xe, khiến chiến sĩ dân quân ngã xuống đường bị thương.Lực lượng Công an đã bao vây, bắt giữ được hai đối tượng khi đang lẩn trốn trong vườn cao su của người dân trên đèo Con Ó.Tại cơ quan Công an, Trần Công Linh và Nguyễn Văn Thái khai nhận, đã bàn bạc với nhau đi từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai sau đó sẽ đến cơ sở y tế khai báo và cách ly. Tuy nhiên, do không có giấy xét nghiệm nhanh dịch Covid-19, lại sợ bị cách ly tập trung tại địa phương khác nên cả hai sử dụng xe máy đi về và vượt các chốt trên đường đi.

Công an huyện Đạ Tẻh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố hai đối tượng trên về hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.