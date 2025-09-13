Thứ Bảy, 13/9/2025
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng vị thành niên cướp tài sản trong đêm

Phạm Thủy 13/09/2025 18:01

Bằng thủ đoạn chặn đường, dùng những lời lẽ đe dọa, 3 đối tượng trong độ tuổi vị thành niên đã trắng trợn áp sát xe máy và đe dọa, lục soát, cướp tiền mặt và điện thoại iPhone 11 của 2 bạn đồng trang lứa rồi bỏ trốn.

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng: Dềnh Quang Trung (SN 2008), trú tại xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An; Vừ Bá Chí (SN 2009) và Vừ Bá Thành (SN 2010), cùng trú tại xã Mường Lống (Nghệ An) về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 11/9, Công an xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của 2 cháu L.V.N. (SN 2009) và M.V.Kh. (SN 2010), cùng trú tại trú tại xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An về nội dung: Vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, N. và Kh. điều khiển xe máy từ xã Keng Đu đến xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An chơi. Khi đi đến bản Phà Khảo (xã Nậm Cắn) thì bất ngờ bị 3 đối tượng lạ mặt đi trên 2 chiếc xe máy chặn đường. Bằng những lời lẽ đe dọa, các đối tượng này đã chiếm đoạt của 2 cháu N. và Kh. số tiền 140.000 đồng. Sau đó, N. và Kh. điều khiển xe đi đến bản Piêng Phô (xã Nậm Cắn) thì tiếp tục bị các đối tượng trên áp sát xe máy và đe dọa, lục soát và cướp điện thoại Iphone 11 rồi bỏ trốn.

tang vat
Các phương tiện mà 3 đối tượng sử dụng để gây án. Ảnh: Phạm Thủy

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Nậm Cắn đã báo cáo Tổ địa bàn số 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng. Ngay lập tức, Tổ địa bàn số 3, Phòng Cảnh sát hình sự cử tổ công tác tức tốc lên địa bàn xã Nậm Cắn để phối hợp truy bắt đối tượng ngay trong đêm.

Do sự việc xảy ra vào buổi tối, các bị hại hoảng loạn nên không nhớ rõ đặc điểm nhận dạng đối tượng, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất để điều tra, làm rõ.

3 doi tuong2
3 đối tượng tại trụ sở Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 6 giờ, ngày 12/9, Tổ địa bàn số 3 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Nậm Cắn và Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 3 đối tượng Dềnh Quang Trung, Vừ Bá Chí và Vừ Bá Thành khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Mường Xén.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được số tiền 140.000 đồng, 1 điện thoại di động iPhone 11 và một số tang vật liên quan khác.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Truy bắt nhanh nhóm thanh niên mang hung khí, tháo biển số xe gây rối xuyên đêm

Triệu tập nhóm vị thành niên diễu phố múa kiếm, quay TikTok

Triệt xóa ổ nhóm thanh niên, vị thành niên chuyên trộm xe máy liên tỉnh

Truy bắt nhanh nhóm thanh niên mang hung khí, tháo biển số xe gây rối xuyên đêm

Triệu tập nhóm vị thành niên diễu phố múa kiếm, quay TikTok

Triệt xóa ổ nhóm thanh niên, vị thành niên chuyên trộm xe máy liên tỉnh

      Truy bắt nhanh nhóm đối tượng vị thành niên cướp tài sản trong đêm

