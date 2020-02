Truy bắt nóng tên cướp dùng biển số giả giật dây chuyền vàng ở TP Vinh

Ngày 17/2/2020, Công an thành phố Vinh cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Hữu Long (SN 1981) trú tại khối 6, phường Quán Bàu, TP Vinh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Cướp giật tài sản” do Long gây ra.



Trước đó, khuya ngày 20/1/2020, Công an TP Vinh nhận được tin báo vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản tại khu vực đường Phượng Hoàng. Nạn nhân là chị Hồ Thị B. (SN 1975) trú tại xóm 6, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Theo trình báo: Tối cùng ngày, chị B. điều khiển xe môtô từ TP Vinh trở về nhà. Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi chị B. đi trên đường Phượng Hoàng hướng từ ngã tư Đại học Vinh đi xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, đến khu vực giao nhau với đường Ngô Thì Nhậm thuộc phường Trung Đô, TP Vinh thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe từ phía sau vượt lên áp sát phía bên trái chị B., cướp giật sợi dây chuyền chị đeo trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra theo dấu vết nóng và phát hiện tại cánh đồng thuộc địa phận xã Hưng Lợi có chiếc xe môtô bị vứt lại. Qua xác minh, phát hiện chiếc xe mang BKS giả. Nhằm kịp thời ngăn chặn đối tượng lẩn trốn và tiếp tục gây án, Chuyên án mang bí số 129G được xác lập để tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Long và chiếc dây chuyền vàng cướp của nạn nhân. Ảnh: Minh Tâm Sau 2 ngày đêm khẩn trương vào cuộc điều tra, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp giật nói trên là Nguyễn Hữu Long (SN 1981) trú tại khối 6, phường Quán Bàu, TP Vinh. Đây là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội danh: Cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xác định được nơi lẩn trốn của Long, Ban chuyên án đã khéo léo vận động đối tượng ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, ngày 22/1, Nguyễn Hữu Long đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh xin đầu thú, đồng thời giao nộp toàn bộ tang vật của vụ án gồm: 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki Viva, màu đen, BKS 37K9-3485, 2 BKS giả, 1 cuộn băng dính hai mặt và 1 sợi dây chuyền vàng có mặt vàng hình vuông là tài sản mà Long cướp giật của chị Hồ Thị B.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng Long khai nhận: Tối 20/1, điều khiển xe máy nhãn hiệu Suzuki Viva, màu đen, BKS 37K9-3485 đi trên các tuyến đường của TP Vinh tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đến khu vực trước cổng Trường Đại học Vinh thì đối tượng phát hiện chị B. điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng. Thấy vậy, Long điều khiển xe bám theo. Khi đi đến đường Phượng Hoàng, Long rẽ vào một ngõ nhỏ dùng băng dính hai mặt dán BKS giả 38N1-033.03 đè lên BKS thật rồi tiếp tục bám theo chị B.

Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi chị B. đi đến khu vực giao nhau với đường Ngô Thì Nhậm thuộc phường Trung Đô, TP Vinh thì Long điều khiển xe vượt lên áp sát và giật sợi dây chuyền chị B. đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy về hướng xã Hưng Lợi. Khi đến khu vực xóm 6, xã Hưng Lợi, do bị người dân truy đuổi nên Long vứt chiếc xe máy lại rồi bỏ chạy thoát thân...

Củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Hữu Long để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.