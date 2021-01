Truy bắt thành công 2 đối tượng mua bán người sau 5 năm lẩn trốn

Chiều 26/1, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Quế Phong triệt xóa đường dây mua bán người sang Trung Quốc, bắt giữ 2 đối tượng đưa người sang Trung Quốc từ năm 2014.



Vụ án xảy ra vào năm 2014. Sầm Văn Biên (SN 1984, xã Quang Phong, huyện Quế Phong) sang Trung Quốc làm ăn thì gặp lại bạn học cũ là Lang Thị Xuân (SN 1983) là người cùng xã. Xuân sang Trung Quốc lấy chồng, sinh con. Tại đây, Xuân đã bàn với Biên về Việt Nam tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Biên đồng ý sau đó trở về quê nhà làm quen, dụ dỗ các sơn nữ trong xã. Với màn kịch sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao, nhiều cô gái đã “sập bẫy” của Biên trong đó có L.T.T.

Đối tượng Sầm Văn Biên và Lang Thị Xuân tại cơ quan công an. Ảnh: Khánh Vân

Được Biên hứa hẹn sẽ cho ứng trước 3 tháng tiền lương là 50 triệu đồng, T. đồng ý sang Trung Quốc làm thuê. Nạn nhân được đưa ra Móng Cái, Quảng Ninh và vượt biên sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Tại đây, T. được Xuân đón về nhà. Hai ngày sau, Xuân cho người đến xem mắt sau đó T. được bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6,5 vạn tệ, tương đương 195 triệu đồng. Năm 2017, T. được Tổ chức Rồng Xanh phối hợp phòng Cảnh sát Hình sự giải cứu.



Sau khi được giải cứu, T. làm đơn tố cáo Sầm Văn Biên lên cơ quan công an. Về phía Biên, ngay sau khi biết T. trở về nhà, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, vào Lâm Đồng sinh sống.

Để làm rõ, truy bắt các đối tượng trong đường dây này, Đội 4, phòng Cảnh sát hình sự đã bỏ nhiều công sức, rải quân tìm kiếm từ Nghệ An vào Lâm Đồng trong suốt nhiều ngày trời.

Sau nhiều thời gian tìm kiếm, đầu tháng 1/2021, cơ quan công an xác định đối tượng lẩn trốn ở xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó đơn vị đã khẩn trương vào Lâm Đồng truy bắt.

Khi tổ công tác vừa vào đến Lâm Đồng thì đối tượng đã “đánh hơi”, nhanh chân bỏ trốn về quê nhà. Lúc này, tổ công tác tức tốc về quê nhà tiến hành truy bắt, quyết tâm không để mất dấu đối tượng thêm một lần nữa.

Theo đó, phòng Cảnh sát hình sự đã huy động tối đa lực lượng phối hợp Công an huyện Quế Phong, Công an xã Quang Phong, Công an xã Châu Thôn chia làm nhiều mũi công tác truy tìm nơi lẩn trốn của Biên.

Sau nhiều ngày ráo riết truy tìm, 14 giờ chiều 25/1, Ban chuyên án đã phát hiện, bắt giữ Sầm Văn Biên tại phòng trọ của con trai ở xã Nghi Liên, TP. Vinh. Tiến hành điều tra mở rộng, đến 17 giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Lang Thị Xuân tại quê nhà.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng chuyên án.