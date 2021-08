Truy bắt thành công đối tượng truy nã có vũ khí nóng

Sáng 12/8/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Ngọc (SN 1973), trú tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành.



Trước đó, đối tượng Phạm Văn Ngọc bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) truy nã theo Quyết định số 03/CSMT ngày 17/3/2020 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 4, Điều 251, Bộ Luật Hình sự. Đối tượng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị Cơ quan chức năng triệt phá vào ngày 23/11/2019, bắt giữ 04 đối tượng, thu 10 bánh heroin, 8,6 kg ma túy dạng đá, 816,9 gam hồng phiến, 02 xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan.

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có sử dụng vũ khí nóng, manh động, sẵn sàng chống trả cơ quan chức năng khi bị vây bắt; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng xác minh, truy bắt và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, đêm 11/8/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện đối tượng Ngọc đang có mặt tại nhà riêng ở xã Tây Thành, huyện Yên Thành, lúc này nhận định đối tượng thủ sẵn nhiều loại vũ khí nóng, có khả năng gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng.

Đối tượng Phạm Văn Ngọc. Ảnh: Đức Vũ

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của lãnh đạo Công an tỉnh, các lực lượng của Công an Nghệ An đã bao vây ngôi nhà của đối tượng, kết hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Tây Thành kiên trì vận động, thuyết phục thành công đối tượng Phạm Văn Ngọc hạ vũ khí đầu hàng. Đồng thời thu giữ số vũ khí do Ngọc giao nộp gồm: 01 khẩu súng ngắn bên trong có 06 viên đạn, 01 khẩu súng săm lét có 07 viên đạn, 01 khẩu súng AK kèm theo 01 hộp tiếp đạn và 30 viên đạn; 13 viên hồng phiến, 10 gam heroin, 01 cân điện tử và 01 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy.