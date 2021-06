Truy nã đặc biệt bị can Dũng Vova phát tán tài liệu chống phá Nhà nước

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Lê Văn Dũng (Dũng Vova).

Tội danh bị khởi tố là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.

Quyết định truy nã đặc biệt bị can. Theo quyết định truy nã, Lê Văn Dũng bỏ trốn ngày 25/5/2021, chỗ ở của bị can trước khi bỏ trốn là số 54B, ngõ 2, Hạ Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.