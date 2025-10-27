Thứ Hai, 27/10/2025
Truy nã đặc biệt Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

P. Thuỷ 27/10/2025 06:10

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh, sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 6/3/2025 Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 78/QĐ-ANĐT-P4, đồng thời ngày 8/4/2025 ra Quyết định truy nã số 534/QĐTN-ANĐT-P4 đối với: Nguyễn Công Minh; sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; Số CCCD: 042072016973 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an cấp ngày 25/3/2022; Nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Công Minh.

Cơ quan ANĐT, Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan ANĐT, Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.

