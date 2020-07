Truy nã đối tượng lên mạng rao giá thuê người lập băng nhóm đi trả thù

Ngày 17/7, Cơ quan điều tra Công an TP HCM cho biết vừa tạm giữ tổng cộng 106 người liên quan băng giang hồ áo cam đập phá quán Ốc Hương ở quận Bình Tân, phát lệnh truy nã toàn quốc nghi can cầm đầu Dương Đại Trí (tức Trí "Nhảm", 30 tuổi) và nhiều người khác.Trí và 4 đàn em là Lê Ngọc Đăng Khoa (tức Khoa "Điên", 26 tuổi); Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi); Nguyễn Ngọc Tuyền (tức Tèo "Quận 6", 36 tuổi) và Phan Vinh Thuận (18 tuổi) đều bị khởi tố, truy nã về các tội danh Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cảnh sát đã bắt được Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn "B", 35 tuổi) - đối thủ của Trí "Nhảm", khi đang trốn ở miền Trung.Theo điều tra, ngày 3/6, tại phường An Lạc A (quận Bình Tân) xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm nữ sinh. Đứng bên ngoài xem, Hồ Chí Linh (29 tuổi, đàn em của Tuấn "B", giang hồ tại quận Bình Tân) bị Nguyễn Xuân Thành nói "đểu" (hàm ý đàn ông mà không can ngăn con gái đánh nhau). Hai bên nặng lời hăm dọa nhau.



Thành về nhà gọi nhiều bạn bè kéo đến nhà Linh ở phường An Lạc A để đánh, dọa đốt nhà nhưng không gặp. Linh sau đó lên mạng chửi Thành, dọa sẽ "xử đẹp".

Nghe Linh kể lại sự việc, Tuấn "B" kêu gọi hàng chục người tập trung tại đường dẫn lên cao tốc ở huyện Bình Chánh, đi trả thù cho đàn em. Dù trước đó Tuấn và đại ca của Thành (Trí "Nhảm") là bạn bè, thường ăn nhậu và hát karaoke với nhau. Nhóm này mang theo nhiều hung khí, dặn nhau cởi trần để dễ phân biệt "ta - địch" khi đi tìm nhóm Thành.

4 nghi can liên quan đang bị đối truy nã

Tuy nhiên, kế hoạch này bị trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự phát hiện ngăn chặn, khống chế. Còn Thành nhờ Trí "Nhảm" giúp. Trí lên mạng kêu gọi đám đông thiếu niên 14-16 tuổi, hứa cho 100.000-400.000 đồng để đi đánh nhau. Nhóm này mua áo màu cam (áo tập thể thao của cầu thủ) để dễ phân biệt với đối thủ, từ khắp nơi kéo đến quán Ốc Hương (quán ruột của Tuấn "B"). Không thấy Tuấn đâu, chúng la hét, chửi bới, đập phá quán ốc rồi bỏ đi."Nhóm này hầu hết là thiếu niên dưới 16 tuổi, lêu lổng, ở các tỉnh thành khác kéo về chứ không phải giang hồ. Ngoài những người bị tạm giữ, cơ quan điều tra xem xét khoan hồng cho rất nhiều em đã ra trình diện", đại tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng CSHS nói.Theo ông Nam, vụ án này cho thấy tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình và chính quyền địa phương. "Dĩ nhiên công an chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, song qua đây thấy rằng chúng tôi rất cần sự vào cuộc, chung tay của toàn xã hội", Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự nói