Truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển cộng tác viên

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Lưu Sinh Diễn (SN 1989; trú tại xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lưu Sinh Diễn bị truy nã

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020 - 2021, Lưu Sinh Diễn làm việc cho nhóm đối tượng người Trung Quốc, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam bằng thủ đoạn giả mạo nhân viên Shopee đăng bài tuyển cộng tác viên mua hàng. Nạn nhân được giới thiệu khi chuyển khoản thanh toán đơn hàng sẽ được hoàn lại tiền gốc cùng 10-15% tiền "hoa hồng" lợi nhuận. Khi nạn nhân chuyển khoản thanh toán đơn hàng giá trị cao, các đối tượng lấy lý do đơn hàng bị lỗi rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 11/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra lệnh khởi tố bị can đối với Lưu Sinh Diễn với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lưu Sinh Diễn.