Truy nã 'hot girl' liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phú Lữ 16/09/2025 06:56

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (tên gọi khác là Meo, Ly Meo; SN 2001, thường trú tổ 9 thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.

Lê Phạm Hiểu Ly đã bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm", nhưng bị can này đã bỏ trốn từ ngày 31/12/2024, chỗ ở trước khi trốn A05-12 chung cư HT Pearl, 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh.

Truy nã “hot girl” không tố giác tội phạm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia -0
Lê Phạm Hiểu Ly bị truy nã về tội không tố giác tội phạm.

Được biết, đối tượng Lê Phạm Hiểu Ly liên quan đến vụ án Công an quận Tân Bình (cũ) điều tra, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vào năm 2024.

Ngày 16/8/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Công Chánh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) cùng 21 bị can về các tội: Mua bán, Tổ chức sử dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 23kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn và 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (điều tra viên Nguyễn Văn Thao, Đội 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng TP Hồ Chí Minh, điện thoại 0936352979, 0693187680.

