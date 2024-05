truy nã nhân viên ngân hàng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cơ quan Điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn - Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã đối với Ngô Sỹ Tuấn, nguyên là nhân viên ngân hàng, Phòng giao dịch Diễn Châu - Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Nghệ An, bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn - Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng truy nã đối với Ngô Sỹ Tuấn, SN 1991; tại Diễn Châu, Nghệ An; CCCD số 040091027003, cấp ngày 10/5/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH Bộ Công an; nơi thường trú: Số nhà 340 đường Đặng Thai Mai, xóm Yên Xá, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Ngô Sỹ Tuấn.

Ngô Sỹ Tuấn nguyên là nhân viên ngân hàng, Phòng giao dịch Diễn Châu - Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Nghệ An, bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, lợi dụng là nhân viên ngân hàng, Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người sau đó bỏ trốn.

Đề nghị, ai biết đối tượng Tuấn ở đâu, có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn - Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng; địa chỉ: Ngõ 294 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên Đào Tất Chính, số điện thoại: 0973.212.239.