Pháp luật Truy sát trong đêm khiến một người tử vong, hai thanh niên lĩnh mỗi người 19 năm tù Ngày 22/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, xét xử hai bị cáo Lê Xuân Đạt (SN 2001) và Nguyễn Công Ý (SN 2002), cùng trú phường Vinh Lộc (trước là xã Phúc Thọ), Nghệ An về tội “Giết người”. Sau quá trình thẩm tra và xét thấy có tình tiết giảm nhẹ mới, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên giảm án từ 20 năm xuống 19 năm tù cho mỗi bị cáo.

Theo cáo trạng, tối 25/5/2022, Bùi Đoàn Gia Huy (SN 2005) và Bùi Hữu T.H. (SN 2000, trú xã Đô Lương, Nghệ An) hẹn gặp nhau do liên quan đến mâu thuẫn với một người bạn của Huy.

Huy kể với Phạm Duy Đạt (SN 2000, trú phường Vinh Phú). Qua điện thoại, Duy Đạt bảo H. đến một địa điểm khác để “giải quyết”. Khuya hôm đó, nhóm của H. đi xe máy đến địa điểm hẹn.

Bị cáo Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Khi nhóm của Phạm Duy Đạt gồm Lê Xuân Đạt, Nguyễn Công Ý… đang đứng trước một ki-ốt thì thấy nhóm của H. di chuyển trên đường. Lúc này, Lê Xuân Đạt lấy xe máy chở Ý cầm theo hung khí rượt đuổi nhóm của H.

Quá trình rượt đuổi khoảng 10km, khi 2 xe đang di chuyển với tốc độ cao trên đường, Ý cầm dao quắm chém 1 nhát về phía xe máy do Nguyễn Đăng Tiến Đạt điều khiển chở Nguyễn Thái Quang và H. Thấy Ý giơ dao chém hướng vào mình, Tiến Đạt lách xe sang bên phải tránh nên ngã ra đường.

Hậu quả, H. tử vong sau 2 ngày cấp cứu, Quang bị tổn hại 80% sức khỏe. Sau khi biết H. tử vong, Ý đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 4/2023, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người”.

Ngày 16/8/2023, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại với lý do: Làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Duy Đạt và các đối tượng khác có liên quan để tránh bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

Sau đó, TAND tỉnh Nghệ An đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 28/2/2025. Tại phiên tòa đại diện bị hại đề nghị HĐXX xem xét lại những nội dung như phiên tòa phúc thẩm đã nêu.

Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đưa ra các chứng cứ, lập luận khẳng định cơ quan điều tra đã tiến hành các hoạt động điều tra như đối chất, truy tìm vật chứng, trích xuất camera, ghi lời khai những người liên quan nhưng không chứng minh được vai trò đồng phạm của Phạm Duy Đạt trong vụ án.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người”. Về phần dân sự, tòa buộc mỗi bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại H. hơn 212 triệu đồng, bồi thường cho anh Quang 113 triệu đồng.

Sau đó, hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn đại diện của bị hại H. kháng cáo cho rằng đã bỏ lọt tội phạm. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, đại diện bị hại không đưa ra bằng chứng mới cho đề nghị của mình.

Hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đã tác động gia đình khắc phục bồi thường về phần dân sự cho bị hại. Đại diện bị hại có lời xin giảm án cho bị cáo.

Tòa phúc thẩm nhận định cần ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mới cho các bị cáo nên chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm từ 20 năm tù xuống 19 năm tù đối với bị cáo Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý về tội Giết người.