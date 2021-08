Truy tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho Trung úy Công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Trước đó, vào tối 6/8/2021, khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Trung úy Nguyễn Văn Chiến (SN 1995, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Quỳnh Lưu ) không may gặp tai nạn.