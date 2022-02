Truy tìm 2 tội phạm ma túy khoét tường trốn khỏi trại tạm giam

Nguồn tin từ Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang truy xét hai bị can khoét tường, trốn khỏi trại tạm giam.

Đối tượng Đoàn Trân lúc bị bắt.

Hai bị can này đều là người Quảng Trị, gồm Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992, trú tại thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh) và Đoàn Trân (SN 1972, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).