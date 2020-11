Truy tìm băng nhóm dùng ô tô Innova đi trộm chó

Chiều ngày 28/11, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đã tung lực lượng khẩn trương truy tìm các đối tượng gây ra vụ trộm chó quy mô lớn trên địa bàn.

Chiếc xe hành nghề trộm chó và tang vật trên xe. Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, qua nhiều ngày theo dõi, khoảng 2h ngày 26/11, trong lúc tuần tra, Công an huyện Bù Đốp phối hợp với Công an xã Thiện Hưng phát hiện bên vệ đường ĐT759B khu vực thôn 4, xã Thiện Hưng có 1 xe ô tô nhãn hiệu Innova, màu bạc, biển số 93A -11565 vắng chủ có dấu hiệu nghi ngờ.



Do đó, đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe có một số dụng cụ nghi để trộm chó. Tiếp tục tỏa đi truy tìm bất ngờ các lực lượng phát hiện cách chiếc xe khoảng 50m có 9 con chó với tổng trọng lượng hơn 140 kg nằm rải rác bên vệ đường hoặc trong vườn cao su.

Khi phát hiện, các con chó trong tình trạng đã chết hoặc sức khỏe rất yếu ớt. Ngoài ra các con chó bị trói chân, miệng bị buộc bằng băng keo.

Những con chó trong vụ trộm. Nghi là tang vật trong vụ trộm chó nên lực lượng Công an đã lập biên bản tạm giữ xe và toàn bộ tang vật để điều tra xử lý theo quy định.



“Đến nay, các điều tra viên đã xác định được 3 con chó của 2 chủ, các con còn lại vẫn đang được tiếp tục xác minh. Bước đầu các điều tra viên cũng đã xác minh được các đối tượng trộm chó đến từ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước nên đang phối hợp với công an các địa phương khác khẩn trương truy tìm các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an huyện cũng đã thông báo ai là chủ sở hữu của những con chó nuôi bị trộm còn lại hãy đến Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện cung cấp thông tin để được giúp đỡ cũng như phục vụ công tác điều tra” - vị lãnh đạo Công an huyện Bù Đốp nói.

“Gần đây từ thông tin của người dân báo, trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ trộm chó, giờ giấc các đối tượng đi trộm thường diễn ra từ 23h khuya đến 4h sáng hôm sau. Nắm bắt được thôn tin, Công an huyện Bù Đốp đã cắt cử lực lượng vào cuộc để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân” - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nói.