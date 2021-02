Truy tìm đối tượng đưa 7 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Công an xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên đã đăng thông tin truy tìm đối tượng bỏ trốn Vũ Văn Tĩnh.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng: Chiều cao khoảng 1m60 - 1m65, nặng khoảng 65kg, mắt một mí, tóc cắt ngắn; mặc áo phông ngắn tay màu trắng, quần soóc màu đen, khi bỏ chạy chân không đi dép.

Đối tượng Vũ Văn Tĩnh. Ảnh: Facebook Công an Hưng Thông

Khi phát hiện đối tượng hoặc có thông tin về đối tượng hãy báo ngay cho Công an xã Hưng Thông qua đồng chí Sáng - Trưởng Công an xã (SĐT: 0916.194.399) hoặc đồng chí Hoàng - Phó Trưởng Công an xã (SĐT: 0982.716. 216) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất./.