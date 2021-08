Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ trọng án lúc rạng sáng ở Quế Phong (Nghệ An)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên một nam thanh niên trèo rào vào nhà anh V.Đ.M ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, sau đó lên phòng ngủ ở tầng 2 dùng dao đâm liên tiếp vào con gái anh M tên là V.N.A (SN 2004); sau đó đâm tiếp vợ anh M là chị A.T.Đ (SN 1985), khiến cả 2 nguy kịch.



Qua xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong xác định đối tượng có liên quan là Lang Kim Thế Vinh (SN 2004) trú tại khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Đối tượng Lang Kim Thế Vinh (SN 2004). Ảnh: CACC

Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Quế Phong thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết để phối hợp truy tìm, khi phát hiện đối tượng có thông tin trên (nhận dạng như ảnh) thì báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an huyện (Qua đồng chí Long - Đội trưởng Đội ĐTTH, SĐT: 0915698656, đồng chí Quang - Đội trưởng Đội HSKTMT, SĐT: 0915698055 hoặc trực ban Công an huyện, SĐT: 02383885183; 0692903312).