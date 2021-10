Truy tìm thanh niên quê Nghệ An tấn công gia chủ, đập phá tài sản giữa đêm

Ngày 8/10, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Vĩnh Độ (SN 1990), quê quán: Nghệ An; tạm trú KDC Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, để điều tra làm rõ hành vi c ố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.