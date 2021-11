Truy tố cựu cảnh sát khu vực và đồng bọn làm giả nhiều sổ tạm trú

Làm giả sổ tạm trú là vi phạm pháp luật.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Quang Vinh (SN 1989, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và bị can Vũ Hải Long (SN 1992, cựu Cảnh sát khu vực Công an phường La Khê và Công an phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại Điều 342 BLHS.

Theo cáo trạng, năm 2018, Vinh quen biết Long là Cảnh sát khu vực Công an phường La Khê, sau chuyển sang làm Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Lương. Từ mối quen biết này nên Vinh nhờ Long làm giả sổ tạm trú, giấy xác nhận tạm trú có xác nhận của Công an phường La Khê và Công an phường Phú Lương cho những người không sinh sống ở phường La Khê và phường Phú Lương để bán cho Vinh với giá 800.000 đồng một sổ tạm trú, 200.000 đồng một giấy xác nhận tạm trú.



Từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, Long đã làm giả 5 sổ tạm trú có đóng dấu xác nhận của Công an phường La Khê, bán cho Vinh với giá 800.000 đồng một sổ. Long làm giả 5 giấy xác nhận tạm trú có đóng dấu xác nhận của Công an phường La Khê, Công an phường Phú Lương và bán cho Vinh với giá 200.000 đồng một tờ. Vinh bán 5 sổ tạm trú với giá 1,1 triệu đồng một sổ cho một người bạn quen ngoài xã hội (không xác định được nhân thân), bán 4 giấy xác nhận tạm trú với giá từ 700.000 đồng đến một triệu đồng một tờ. Khi Vinh đang bán giấy xác nhận tạm trú thứ 5 cho khách thì bị cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.

Ngoài ra, Vinh còn tự làm giả một giấy xác nhận tạm trú có xác nhận của Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) để bán với giá 700.000 đồng.

Do không thu giữ được bản gốc 3 giấy xác nhận tạm trú giả mà Vinh đã bán cho khách, nên cơ quan điều tra xác định, Long đã làm giả 7 tài liệu, thu lời 5 triệu đồng; Vinh đã làm giả 8 tài liệu, thu lời 3,6 triệu đồng. Quá trình điều tra, Vinh tự nguyện nộp lại số tiền 3,6 triệu đồng hưởng lợi bất hợp pháp.

Đối với chữ ký của một số cán bộ lãnh đạo Công an phường La Khê, Công an phường Phú Lương trong sổ tạm trú và giấy xác nhận tạm trú, cơ quan điều tra xác định, những chữ ký và con dấu đó là do Long thực hiện. Do đó, không có căn cứ xử lý những cán bộ này đồng phạm với Long về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.