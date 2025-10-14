Pháp luật Truy tố cựu Giám đốc công ty lừa đảo 45 tỉ đồng Chiều 13/10, Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Tân (SN 1991, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi (Công ty Linh Yến Phi), phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau); Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, chi nhánh TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ tỉnh Vĩnh Long), cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, do nợ tiền của nhiều tổ chức, cá nhân, Tân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ và sử dụng cá nhân. Tân đăng ký thành lập, đứng tên đại diện theo pháp luật nhiều công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và hộ kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành, như: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, TP Cần Thơ (cũ), TP Hồ Chí Minh...

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Tân vào cuối tháng 9/2023.

Ngoài ra, Tân còn tạo lập trang web đăng tải nhiều hình ảnh của Công ty Linh Yến Phi thu mua tôm, chăn nuôi, bếp ăn từ thiện... Mặt khác, để tạo niềm tin cho bị hại, Công ty Linh Yến Phi còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một công ty khác để góp vốn đầu tư xây dựng 3 hạng mục công trình, gồm: Khu thể thao, trò chơi trên cạn; khách sạn 5 sao cây đờn kìm và khu nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng.

Từ việc tạo dựng hệ thống các công ty đều do mình đại diện theo pháp luật, Tân kêu gọi bị hại đầu tư, góp vốn cho Công ty Linh Yến Phi để được chia lợi nhuận, như: Đầu tư hợp tác kinh doanh; đầu tư trả phiếu tôm; cho vay để đóng thuế dự án; đáo hạn ngân hàng...

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nghi và Trình vào cuối tháng 4/2024.

Sau khi nhận được tiền, Tân không sử dụng tiền đúng như thỏa thuận hoặc hợp đồng đã ký mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân, như: Trả nợ cá nhân; trả lương cho nhân viên và trả lợi nhuận cho bị hại đầu tư trước hoặc sử dụng tiền của bị hại đầu tư để trả lợi nhuận cho chính họ.

Với hành vi, thủ đoạn trên từ tháng 5 đến 12/2022, Tân, Nghi và Trình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 24 bị hại với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 9/2023, Tân còn dùng thủ đoạn gian dối bằng cách kêu gọi đầu tư vào Công ty Linh Yến Phi để chia lợi nhuận, bán đất hoặc thuê xe để phục vụ hoạt động của công ty, chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền 30 tỉ đồng...