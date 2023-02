Truy tố hai bị can cố tình làm giả hồ sơ để cầm cố xe ô tô tự lái

Viện Kiểm sát đã ra cáo trạng truy tố Đỗ Trà My và Nguyễn Minh Tuấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 2 bị can Đỗ Trà My (SN 1995, trú tại thôn 6 Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1984, trú tại tổ 35 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 8/2020, Đỗ Trà My quen biết với Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1990, trú tại Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội) do My nhiều lần thuê xe ôtô tự lái của anh Toàn. Những lần này, anh Toàn không yêu cầu My ký hợp đồng thuê xe nhưng My vẫn trả xe và thanh toán tiền thuê xe đúng hạn nên anh Toàn rất tin tưởng.

Ngày 12/11/2020, My gọi điện cho anh Toàn để thuê xe ô tô tự lái, nhãn hiệu Huyndai Accent màu trắng, biển kiểm soát 30F - 613.53 của anh Toàn để phục vụ công việc và đi lại của cá nhân với giá 1,1 triệu đồng/ngày, 10 ngày thanh toán tiền thuê xe 1 lần, nếu gia hạn thuê xe My sẽ trả thêm tiền hao mòn xe là 200.000 đồng/ngày.

Anh Toàn đồng ý, giao ôtô cho My và không yêu cầu My đặt cọc tiền hay làm hợp đồng thuê xe. Ngày 26/11/2020, My đã trả cho anh Toàn 4 triệu đồng tiền thuê xe ôtô và xin nợ số tiền còn lại.

Ngày 28/11/2020, My liên hệ với anh Toàn, đề nghị tiếp tục thuê xe Huyndai Accent nói trên theo tháng với giá 1,3 triệu đồng/ngày, 10 ngày My sẽ thanh toán 1 lần.

Anh Toàn đồng ý và yêu cầu My ký hợp đồng thuê xe, nhưng My nói sẽ có người của Công ty nơi My làm việc đến gặp anh Toàn để làm hợp đồng và thanh toán tiền thuê xe.

Ngày 6/12/2020, sau nhiều lần anh Toàn giục thanh toán tiền thuê xe, My đã nhờ bạn là Nguyễn Minh Tuấn gọi điện thoại cho anh Toàn, tự nhận là quản lý của My và khất hẹn vài ngày sẽ gặp anh Toàn để làm hợp đồng thuê xe, thanh toán tiền thuê xe.

Tiếp đó, My thấy trong cốp để đồ của xe ô tô có Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên anh Toàn và số kiểm định của chiếc xe ôtô này nên My nảy sinh ý định cầm cố chiếc xe ô tô này để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

My dự định cầm cố xe ô tô trên với số tiền 100 triệu đồng, tuy nhiên chủ hiệu cầm đồ yêu cầu My phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe ô tô thì mới nhận cầm cố. My nhờ Tuấn xác minh giúp và Tuấn đồng ý.

Mặc dù Tuấn biết chiếc xe ô tô trên không phải là tài sản của My nhưng đã giúp My viết giấy bán xe, tự quay video clip xác nhận Tuấn là chủ xe, đồng ý cho My mang xe ô tô trên đi cầm cố lấy tiền theo yêu cầu của My nhằm giúp My hoàn tất các thủ tục cầm cố xe. Viện Kiểm sát xác định, hành vi của Tuấn là đồng phạm giúp sức cho My chiếm đoạt xe ô tô của anh Toàn.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Đỗ Trà My đã trả anh Toàn số tiền 155 triệu đồng theo yêu cầu của anh Toàn nên anh Toàn không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho My.