Pháp luật Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia bán "dự án ma”, chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng Các bị can Hoàng Mạnh Cường, Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Thị Hoa bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 28/5, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh ra cáo trạng về vụ án bán “dự án ma” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia), truy tố các bị can Hoàng Mạnh Cường (ngụ TP Thủ Đức, Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia); Hoàng Thị Hồng (ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2019, bị can Hoàng Mạnh Cường không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các dự án: khu dân cư Central House đường 4, khu dân cư đường 8, khu dân cư Long Phước (còn gọi khu dân cư 272 Long Phước - Long Thuận), khu dân cư Võ Văn Hát, khu dân cư Trường Lưu, khu dân cư Gò Cát (TP. Thủ Đức).

Tuy nhiên, bị can Hoàng Mạnh Cường vẫn tự đặt tên dự án, tự lập bản vẽ phân lô, quảng cáo gian dối các "dự án ma", tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng từ khách hàng.

Bị can Hoàng Mạnh Cường tại cơ quan điều tra.

Sau đó, bị can Hoàng Mạnh Cường sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Bất động sản Phát An Gia và Công ty Phát An Gia (đều do Cường làm chủ) để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng... với 140 nền đất cho 115 khách hàng và thu số tiền hơn 144 tỷ đồng để chiếm đoạt.

Các mảnh đất này bị can Cường đã bán cho người khác và thế chấp tại ngân hàng, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả. Bị can Cường phải chịu trách nhiệm với số tiền chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng, với vai trò chủ mưu tổ chức thực hiện.

Cáo trạng cũng xác định bị can Hoàng Thị Hồng cùng với bị can Cường mua và đứng tên quyền sử dụng đất 6 thửa đất ở quận 9 (nay là TP. Thủ Đức). Cường và Hồng đã ký hợp đồng giao cho công ty của Cường độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng.

Bị can Hoàng Thị Hồng (áo đen) thời điểm bị khởi tố, bắt giam.

Ngoài ra, bị can Hồng còn ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu dân cư Central House, thu hơn 18 tỷ đồng, trong đó có 2 khách hàng gửi đơn tố giác tới Cơ quan Công an.

Bị can Nguyễn Thị Hoa bị xác định đã cùng với bị can Cường góp tiền mua 2 thửa đất và thỏa thuận cho Hoa đứng tên. Sau đó, Hoa ký xác nhận cho Công ty Phát An Gia được toàn quyền xin phân lô tách thửa làm dự án, mua bán, tham gia chứng kiến Cường thỏa thuận với đối tác tìm kiếm khách hàng phân phối.

Bị can Hoa còn ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc trên 5 hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng với 3 khách hàng làm cho khách hàng tin tưởng, đặt cọc hơn 4,6 tỷ đồng cho bị can Cường, tạo điều kiện để bị can Cường chiếm đoạt.

Sau khi bị can Cường bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giam, bị can Hoa đã tự ý bán các thửa đất trên với giá hơn 70 tỷ đồng, thể hiện ý thức bỏ mặc hậu quả xảy ra khi đã ký hợp đồng đặt cọc với 3 khách hàng trên. Cáo trạng xác định, Hoa với vai trò đồng phạm giúp sức cho Cường, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng...