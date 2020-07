Truy xét nhanh, khởi tố nhóm thanh niên gây rối vì mâu thuẫn trong cuộc rượu

Ngày 2/7/2020 Công an huyện Quỳ Hợp cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Ngô Minh Trí (SN 1995), Ngô Tiến Mạnh (SN 1991, anh trai của Ngô Minh Trí) và Lê Hồng Hải (SN 1995) đều trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

3 thanh niên này bị bắt, khởi tố vì liên quan đến vụ nổ súng tại khu vực cầu Dinh, thuộc xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp khiến anh Hồ Văn Minh (SN 1994), trú tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp bị thương nặng vào đêm 15/6.

Trước đó, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia tiệc rượu vào tối 14/6/2020 trên địa bàn xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, nên Phạm Văn Đạt (SN 1989), trú tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp đã hẹn Mạnh lên khu vực Cầu Dinh thuộc địa phận xã Tam Hợp, Quỳ Hợp “để nói chuyện”.

03 đối tượng bị tạm giam trong vụ gây rối trật tự công cộng tại cầu Dinh. Ảnh: Đức Vũ

Đến 00 giờ ngày 15/6/2020, Phạm Văn Đạt đã rủ thêm 05 người bạn trong đó có anh Hồ Văn Minh mang theo dao, kiếm đến khu vực Cầu Dinh thì gặp nhóm 3 người gồm: Ngô Tiến Mạnh; Ngô Minh Trí và Lê Hồng Hải, trú tại xóm Trường Xá, xã Minh Hợp, Quỳ Hợp. Tại đây, Ngô Minh Trí đã dùng súng thể thao bắn vào người Hồ Văn Minh làm Minh bị thương nặng; còn Mạnh thì sử dụng súng bắn đạn cao su chỉ thiên để dọa. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thấy vụ việc có tính chất hết sức phức tạp, nguy hiểm, dư luận quần chúng nhân dân hoang mang, ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT trên địa bàn, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp đã trực tiếp báo cáo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Ban giám đốc Công an tỉnh đã huy động Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự để cùng phối hợp Công an huyện Quỳ Hợp xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh, sớm bắt giữ các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các mũi trinh sát của Ban chuyên án đã nhanh chóng phong tỏa địa bàn và truy lùng các đối tượng gây án. Mặt khác, Ban chuyên án đã cử cán bộ trực tiếp gặp gỡ người thân của các đối tượng để tác động và vận động các đối tượng gây án ra đầu thú; tuy nhiên, vẫn không có hiệu quả.

Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: sau khi gây án xong, các đối tượng đã vứt súng và dao kiếm xuống sông Nậm Huống thuộc khu vực gần cầu Dinh và bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành trục vớt và thu được 2 khẩu súng mà các đối tượng đã dùng để gây án.