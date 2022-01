Truyện ngắn: Bến trăm năm (Nhà văn Tống Ngọc Hân)

(Baonghean.vn) - Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng vừa chính thức đặt bút ký hợp đồng với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với thời hạn 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2024. Việc ký hợp đồng với hai bom tấn này ngay trước thềm mùa giải mới, hứa hẹn mang lại chiều sâu cho đội bóng Sông Lam Nghệ An.

(Baonghean.vn) -Nghệ An tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022; Công an tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba; Tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 500 triệu USD; Tập trung chuyển đổi số đồng bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước là những nội dung có trong bản tin sáng của Báo Nghệ An.