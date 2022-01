Truyện ngắn: Xem pháo hoa ở hồ Xanh - phần 2 (Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ)

(Baonghean.vn) - Nghệ An triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết; Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Nghệ An tổ chức chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022; Lưu giữ hương vị tết xưa qua phong trào dựng cây nêu - đó là những nội dung chính có trong bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An.