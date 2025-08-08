Thứ Sáu, 8/8/2025
Truyền thông Mỹ: Tổng thống Trump có thể đưa ra nhượng bộ đáng kể khi gặp Tổng thống Nga

Mỹ Nga 08/08/2025 16:50

Trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra một số nhượng bộ trong vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Theo RIA Novosti ngày 8/8, Tạp chí Responsible Statecraft (tạp chí trực tuyến của Viện nghiên cứu Quincy) đưa tin rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra những nhượng bộ "đáng kể hơn" về xung đột Ukraine tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin so với suy nghĩ trước đây.

“Tổng thống Trump có thể đang chuẩn bị đưa ra những nhượng bộ đáng kể hơn so với dự kiến trước đây. Điều này giải thích tại sao Moskva xem “những đề xuất mới của Mỹ” là chấp nhận được, sau chuyến thăm của đặc phái viên Steve Witkoff” - Responsible Statecraft cho biết.

Responsible Statecraft lưu ý rằng, Tổng thống Donald Trump sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu chính của phía Nga, chẳng hạn như công nhận chính thức các khu vực mới đã sáp nhập vào Nga, đảm bảo tình trạng trung lập của Ukraine, loại trừ tư cách thành viên NATO của Ukraine, và phi quân sự hóa Ukraine.

Theo ấn phẩm này, sự thay đổi chính sách như vậy của ông Trump có thể liên quan đến việc ông đã thất bại trong việc đe dọa áp thuế đối với Ấn Độ và Trung Quốc.

Cụ thể, Trung Quốc, quốc gia vẫn giữ được ảnh hưởng mạnh mẽ, có thể sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa bằng cách hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm sang Mỹ, vốn là mặt hàng chủ chốt đối với ngành công nghiệp và quốc phòng của Washington.

Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov phát biểu trước báo giới rằng, Nga và Mỹ đã nhất về một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày tới, và công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh đang được bắt đầu.

Ngày 7/8, Tổng thống Putin tiết lộ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là một trong những địa điểm phù hợp cho cuộc gặp của ông với người đồng cấp phía Mỹ.

Theo RIA Novosti
Điện Kremlin: Còn quá sớm để sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh Nga và Ukraine

Nga lên tiếng về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hạt nhân

Thượng đỉnh BRICS gửi thông điệp gì từ Rio de Janeiro?

      Quốc tế
