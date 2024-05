Truyền thông phương Tây mô tả thay đổi trong khối quốc phòng Nga là 'hiếm có'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Truyền thông phương Tây gọi những thay đổi trong khối an ninh quốc phòng của Nga là hiếm có, bất ngờ và ý nghĩa.

Nhiều ý kiến nhận định, việc bổ nhiệm ông Andrei Belousov vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ định hướng nền kinh tế tổ hợp công nghiệp - quân sự phát triển. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 13/5, truyền thông phương Tây đặc biệt chú ý đến những thay đổi trong giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác của Nga. Thậm chí, những cuộc cải tổ gần đây ở Nga được đưa lên trang nhất, và được mô tả là "bất ngờ".

Tờ Financial Times nhận định, việc Tổng thống Nga Putin bổ nhiệm các vị trí mới đánh dấu "sự thay đổi lớn nhất trong hàng ngũ an ninh của Nga trong 1,5 thập kỷ". Tờ Washington Post (Mỹ) cũng xem việc cải tổ này là "nghiêm trọng" đối với lĩnh vực an ninh của Nga.

Trong khi đó, tờ New York Times mô tả những thay đổi này là "hiếm có" và nhận định rằng, không rõ "ông Sergei Shoigu sẽ tiếp tục giữ được bao nhiêu quyền lực trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Tờ Independent gọi cuộc cải tổ trong khối an ninh của Nga là đáng kể nhất từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, và thậm chí là bất ngờ bởi "Belousov là người nổi tiếng với những quyết định kinh tế, hơn là kiến thức về mặt trận".

Daily Mail (Anh) cho rằng, Tổng thống Putin đề xuất "Andrei Belousov, 65 tuổi, ít được biết đến" thay thế Tướng Sergei Shoigu làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tờ báo này cho rằng, bước đi này là "sự xem thường" đối với Shoigu - người đã giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2012.

Tờ Politico (Mỹ) chỉ ra rằng, ông Belousov là một nhà kinh tế, không có "kinh nghiệm quân sự". Theo tờ báo này, việc bổ nhiệm ông Belousov có thể là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo Nga đang cố gắng "chuyển đổi", sau hơn 2 năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cựu sĩ quan tình báo Anh Philip Ingram tin rằng, việc cải tổ như vậy sẽ cho phép "Tổng thống Putin giữ ông Shoigu về phía mình", nhưng đồng thời bổ nhiệm một người có thể giải quyết những vấn đề tham nhũng trong Bộ Quốc phòng, sau vụ bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov.

Nhà kinh tế Ukraine Alexei Kushch cho rằng, việc đề xuất bổ nhiệm ông Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga là "tin xấu đối với Kiev", đồng thời cho rằng, mọi thứ đang hướng tới sự gia tăng mạnh mẽ về động lực phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự Nga và sự gia tăng sản xuất quốc phòng ở Nga./.