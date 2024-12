Quốc tế Truyền thông phương Tây phản ứng trước lời thách đấu Orsehnik của Putin Đề xuất của Tổng thống Putin về "đấu tay đôi" công nghệ với Oreshnik đã thu hút sự quan tâm của truyền thông phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo cuối năm. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài theo dõi trực tiếp cuộc họp báo “Kết quả của năm với Vladimir Putin", đặc biệt chú ý đến đề xuất của ông về việc sắp xếp một cuộc “đấu tay đôi” công nghệ cao với những người nghi ngờ khả năng của tên lửa Oreshnik. Một số coi đây là phản ứng của nhà lãnh đạo Nga trước “chủ nghĩa hoài nghi của phương Tây”, trong khi những người khác lại coi lời nói của ông Putin như một trò đùa.

Các phương tiện truyền thông nổi tiếng của nước ngoài, một số trong đó đã chọn chính những lời này của Tổng thống Nga làm tiêu đề cho các bài báo và chương trình phát sóng họp báo của ông, như kênh truyền hình Sky News của Anh và các tờ báo The Guardian, Daily Mail, The Sun, các tờ báo Tây Ban Nha El Mundo và 20minutos, cùng các kênh truyền hình Mỹ NBC News và ABC News, The Wall Street Journal và kênh truyền hình Qatari Al Jazeera.

“Kết quả của năm với Vladimir Putin” không bỏ qua tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất “Oreshnik”. Một trong những điều được đề cập, Tổng thống Putin cho biết, chính ông đã tham gia quyết định sản xuất tên lửa và lưu ý rằng đối phương không có cơ hội dễ dàng bắn hạ hoặc phá hủy nó.

Trong bối cảnh này, Tổng thống Putin đã thách đấu phương Tây, nếu phương Tây nghi ngờ sự hiệu quả Oreshnik. Để làm điều này, nguyên thủ quốc gia đề nghị các chuyên gia phương Tây chọn mục tiêu ở Kiev, tập trung lực lượng phòng không ở đó và cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công.

Tờ báo The Sun của Anh lưu ý rằng, với đề xuất của mình, Tổng thống Putin đã giải quyết “sự hoài nghi của phương Tây” về khả năng của Oreshnik. Kênh truyền hình Ả Rập Al-Jazeera cũng có cùng quan điểm. Đồng thời, họ lưu ý rằng ông Putin đã mô tả rất chi tiết cuộc đọ sức sẽ như thế nào.

Tờ báo The Wall Street Journal (Mỹ) cho rằng Tổng thống Nga đang "khoe khoang" và "kích động" phương Tây.

Kênh truyền hình Mỹ NBC viết: “Trả lời câu hỏi về hệ thống mới Oreshnik của Nga, Tổng thống Putin nói đùa rằng ông muốn thách thức phương Tây tham gia một “cuộc đấu tay đôi công nghệ cao” ở Kiev để kiểm tra khả năng của hệ thống này”.

Tờ Daily Mail của Anh và hãng tin AP cho rằng nhà lãnh Nga đã thách thức các đồng minh phương Tây của Ukraine một cách "chế nhạo".