Thể thao Truyền thông Thái Lan lan truyền tin giả, tiền đạo tuyển Việt Nam lên tiếng; CLB Hà Nội tổn thất lực lượng nghiêm trọng CLB Hà Nội tổn thất lực lượng nghiêm trọng; AFC chốt thời gian tổ chức Asian Cup 2027; Truyền thông Thái Lan lan truyền tin giả, tiền đạo tuyển Việt Nam lên tiếng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

CLB Hà Nội tổn thất lực lượng nghiêm trọng

Tối 5/2, CLB Hà Nội có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Thép Xanh Nam Định tại vòng 13 V.League 2024/25. Ở trận đấu này, đội bóng Thủ đô tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi có tới 3 cầu thủ phải nghỉ thi đấu do án kỷ luật của Ban Tổ chức.

Cụ thể, Vũ Đình Hai bị treo giò 2 trận do nhận thẻ đỏ trực tiếp trong cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai hôm 24/1. Đình Hai sẽ vắng mặt liên tiếp các trận gặp Nam Định, Sông Lam Nghệ An ở vòng 12 và 13. Hai tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Hai Long và Nguyễn Thành Chung cũng không thể ra sân trong trận gặp Nam Định do đều nhận đủ 3 thẻ vàng.

HLV Lê Đức Tuấn và trợ lý thôi dẫn dắt CLB Hà Nội. Ảnh: CLB.

CLB Hà Nội và Nam Định là 2 đội "xông sân" cho năm Ất Tỵ của V.League 2024/25. Các CLB đều đã hội quân từ sớm để có sự chuẩn bị tốt nhất. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của quyền HLV trưởng Hoàng Văn Phúc với CLB Hà Nội.

Ngay trước đêm Giao thừa, đội bóng Thủ đô đã thay tướng khi huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không còn là thuyền trưởng CLB. Trận ra mắt của HLV Hoàng Văn Phúc dự báo sẽ càng thêm khó khăn khi phải làm khách tại Thiên Trường, nơi chủ nhà quyết định mở cửa miễn phí để đón lượng cổ động viên hùng hậu của mình vào tiếp lửa cho cầu thủ, hướng tới điểm số trọn vẹn trong trận khai Xuân.

AFC chốt thời gian tổ chức Asian Cup 2027

Ngày 4/2, AFC thông qua thời điểm và địa điểm tổ chức Asian Cup 2027. Theo đó, Giải Vô địch bóng đá châu Á sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 ở các thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar ở Saudi Arabia.

5 sân được chọn tổ chức thi đấu ở Thủ đô Riyadh là King Fahd Sports City, sân Đại học King Saud, sân Đại học Imam Mohammed Ibn Saud, sân Kingdom Arena và sân Al Shabab.

Đội tuyển Việt Nam trong một buổi tập. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

2 sân được chọn ở thành phố Jeddah là sân King Abdullah Sports City và sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City. Sân còn lại dự kiến sớm được xây dựng ở thành phố Al Khobar.

Tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại cuối của Asian Cup 2027 vào tháng 3. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng F cùng Malaysia, Nepal và Lào. Quang Hải và các đồng đội sẽ có trận ra quân gặp Lào trên sân Bình Dương vào ngày 25/3. Chỉ đội nhất bảng mới giành quyền vào chơi ở vòng chung kết.

Hiện đã có 18 đội tuyển giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027. 6 suất còn lại được xác định ở vòng loại cuối sắp tới.

Thái Lan ra mắt logo và linh vật của SEA Games 33

Cơ quan Văn hóa Sáng tạo Thái Lan phối hợp với Cơ quan Thể thao Thái Lan và Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa công bố logo và linh vật chính thức của SEA Games 33, đánh dấu cột mốc 11 tháng trước Lễ khai mạc SEA Games lần thứ 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan.

Logo và linh vật của SEA Games 33 do ông Thiranop Wangsilpakun - đại diện TNOP Design thiết kế.

Logo không chỉ khắc họa tinh thần thể thao sôi nổi mà còn tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Thái Lan. Lấy cảm hứng từ những đường kẻ trên sân thi đấu kết hợp với các họa tiết truyền thống, logo truyền tải thông điệp “chơi theo luật”, biểu trưng cho sự tôn trọng, kỷ luật và tinh thần sáng tạo trong khuôn khổ những giới hạn nhất định.

Thái Lan công bố logo và linh vật mới cho SEA Games lần thứ 33.

Đồng thời, linh vật chính thức của Đại hội mang tên “The Sans” cũng được giới thiệu. Linh vật là sự kết hợp hài hòa giữa các hình khối và sắc màu nổi bật như xanh lá cây, xanh lam, hồng, vàng và đỏ, lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống Thái Lan. “The Sans” đại diện cho cá tính mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết và sự đa dạng văn hóa, phản ánh sự giao thoa tinh tế giữa nét hiện đại và những giá trị di sản.

SEA Games lần thứ 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại 3 địa điểm chính: Bangkok, Chonburi và Songkhla.

Truyền thông Thái Lan lan truyền tin giả, tiền đạo tuyển Việt Nam lên tiếng

Phạm Tuấn Hải khẳng định chưa từng chê bai Thai League như một số kênh truyền thông nước này đưa tin.

"Chắc chắn là tôi không bao giờ phát biểu chê bai một giải đấu có chất lượng chuyên môn tốt như Thai League. Dù là bất kỳ giải đấu nào cũng có thử thách, khó khăn riêng", Phạm Tuấn Hải trả lời câu hỏi của Báo điện tử VTC News liên quan đến thông tin mà báo chí Thái Lan đăng tải.

Cách đây ít ngày, trang tin nổi tiếng Khaosod của Thái Lan bất ngờ đăng tải một phát biểu của tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Tờ này trích dẫn phát biểu của tuyển thủ Việt Nam: "Thai League không giúp tôi nâng tầm. Nếu được đi nước ngoài chơi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi không quan tâm đến giải ASEAN, đặc biệt là giải Thái Lan. Muốn cải thiện tốc độ thì phải lên cao hơn - Phạm Tuấn Hải, tiền đạo tuyển Việt Nam trả lời truyền thông nước nhà".

Báo chí Thái Lan bịa đặt phát biểu của Tuấn Hải.

Cầu thủ sinh năm 1998 cho biết, anh hoang mang vì đọc được thông tin này, thậm chí đã cẩn thận kiểm tra lại mọi lần trả lời phỏng vấn của bản thân. Rõ ràng, báo chí Thái Lan đã đưa thông tin mang tính bịa đặt. Không thể tìm được bài phát biểu nào của Tuấn Hải trên các bài viết của báo chí Việt Nam với nội dung tương tự. Bài viết của Khaosod có thể gây ra nhiều tranh cãi không đáng có giữa 2 nền bóng đá.

Quả thật, dưới phần bình luận, nhiều cổ động viên Thái Lan không tiếc lời chỉ trích Tuấn Hải. Họ cho rằng chưa có cầu thủ Việt Nam nào xuất ngoại thành công. Nhiều người còn cho rằng, sẽ không đội bóng nào tại Thái Lan muốn chiêu mộ Tuấn Hải.

Phạm Tuấn Hải không có được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ Thái Lan sau trận chung kết AFF Cup 2024. Anh ghi bàn mở tỷ số ngay trên sân Rajamangala. Sau đó, chính Tuấn Hải tung cú sút khiến Pansa Hemviboon đá phản lưới nhà trong hiệp 2./.