TTG Holdings lan tỏa hoạt động vì cộng đồng

Bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, TTG đã chung tay cùng các cấp, ngành ở Nghệ An thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà tình nghĩa, trao quà Tết, tặng dụng cụ, thiết bị y tế thiết yếu...



TTG Holdings trao quà Tết cho người nghèo ở Nghệ An. Ảnh: TTG Holdings

Thời gian qua, một trong những lĩnh vực được TTG Holdings rất chú trọng là công tác an sinh xã hội vì cộng đồng. Để hoạt động ý nghĩa này lan tỏa đến với địa bàn Bắc Trung Bộ, nhất là tại Nghệ An, TTG Holdings đã vận động bằng nhiều nguồn kinh phí từ Văn phòng Công ty, từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên và của bạn hàng, nên Công ty đã hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội.