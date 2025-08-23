Kinh tế Từ 15 giờ 30 phút chiều nay (23/8), Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ

Thực hiện Lệnh của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ 15 giờ 30 phút chiều nay (23/8), Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ.

Theo đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ nhưng không quá 1.000 m3/s để hạ dần mực nước hồ về cao trình 191,5m

Trước đó, tại Văn bản số 186/BCH-PCTT về việc lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An lệnh:

Thủy điện Bản Vẽ đạt lưu lượng nước chạm ngưỡng đỉnh lũ. Ảnh tư liệu

1- Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ, nhưng tối đa không thấp hơn giá trị quy định tại Bảng 2 (theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 8, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

2- Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm Thủy văn Con Cuông vượt mức báo động I nhưng vẫn dưới mức báo động II hoặc lưu lượng về hồ từ 1.000 m3/s đến 1.200 m3/s thì thực hiện vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

3- Trong quá trình vận hành, nếu xuất hiện đợt lũ làm cho lưu lượng về hồ tăng lên trên 1.200 m3/s hoặc mực nước tại Trạm Thủy văn Con Cuông hoặc Chợ Tràng vượt mức báo động II. Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du (theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 8, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, nếu mực nước hồ có khả năng đạt đến cao trình 200m, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ điều chỉnh dần lưu lượng xả qua công trình sao cho khi mực nước hồ đạt đến cao trình 200m thì lưu lượng nước xả qua công trình bằng lưu lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ đảm bảo an toàn công trình.

4- Sau khi thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, nếu mực nước hồ cao hơn giá trị Bảng 1 của Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả thì thực hiện vận hành để hạ dần mực nước hồ về mức cao nhất trước lũ quy định tại Bảng 1 nếu xuất hiện các tình huống sau đây: Mực nước tại Trạm Thủy văn Con Cuông đã xuống dưới báo động I; Mực nước tại Trạm Thủy văn Con Cuông vẫn trên báo động I nhưng dưới báo động II và dự báo có khả năng xuất hiện đợt mưa mới.

5- Khi lưu lượng về hồ giảm dần về dưới 1.000 m3/s và Cục Khí tượng Thủy văn dự báo trong 10 ngày tới ở các địa phương trên lưu vực sông Cả không xuất hiện các hình thế thời tiết có thể gây ra mưa, lũ lớn trên lưu vực, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành trong điều kiện bình thường.

6- Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành theo đúng quy định, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du.