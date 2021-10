Từ 28 đến 31/10, dự báo xuất hiện đợt lũ trên các sông ở Nghệ An

Khi có các đợt mưa lớn, nước các khe, suối dâng cao, thường gây chia cắt nhiều tuyến đường ở miền núi Nghệ An. Trong ảnh: Ngập lụt ngày 24/9/2021. Ảnh tư liệu Xuân Hoàng

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, hiện nay, mực nước trên các sông ở Nghệ An đang ở xu thế biến đổi chậm, các sông ở Hà Tĩnh đang lên và ở dưới mức báo động 1.



Từ nay (28/10) đến ngày 31/10, các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh có khả năng ở mức báo động 1, có nơi trên báo động 1; các sông ở Nghệ An và hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh dưới mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sạt lở núi đã làm sập một số nhà dân ở xã Tam Thái, đồng thời đe dọa chia cắt tuyến tỉnh lộ đi vào xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu Tiến Hùng Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường lệch Đông. Dự báo chiều và đêm nay (28/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (28/10) đến hết ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.