'Tú bà' ở làng môi giới mại dâm núp bóng quán cà phê

Ngày 2/11, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hà về tội "Môi giới mại dâm".



Trước đó, vào khoảng 19h40p ngày 20/10, khi kiểm tra tại nhà nghỉ Hoa Hồng (xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn), lực lượng Công an huyện Nam Đàn phát hiện tại phòng 101 của nhà nghỉ có đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tại đây, Công an huyện Nam Đàn phát hiện và thu giữ 1 bao cao su đã qua sử dụng và số tiền 250.000 đồng (số tiền người phụ nữ được nhận sau khi bán dâm cho người đàn ông).

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng nam mua dâm là Lê Minh T. (SN 1990), trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn; còn nữ bán dâm là Cụt Thị L. (SN 1976), trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Cả hai được Nguyễn Thị Hà (SN 1970) trú tại xóm 3, xã Nam Anh môi giới để gặp nhau và mua bán dâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà. Ảnh: Vũ Thành Ngày 21/10, Nguyễn Thị Hà đã đến Công an huyện Nam Đàn xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đầu năm 2020, Hà mở quán bán cà phê ở xã Hùng Tiến, nhưng đây chỉ là vỏ bọc để thực hiện hành vi môi giới mại dâm. Khi khách có nhu cầu thì Hà điều ngay nhân viên quán của mình là L. để bán dâm. Giá cả thì tùy theo nhu cầu và thỏa thuận giữa khách và L. Sau mỗi lần bán dâm, L. sẽ đưa cho Hà tiền môi giới giá dao động từ 100.000-200.000 đồng/lượt.



Tối 20/10, Lê Minh T. đến quán cà phê để tìm gái bán dâm. Hà bảo T. đến nhà nghỉ Hoa Hồng để gặp Cụt Thị L. (nhân viên quán cà phê của Hà) để mua bán dâm. Sau đó, khi T. và L. đang mua bán dâm tại phòng 101 nhà nghỉ Hoa Hồng thì bị Công an huyện Nam Đàn phát hiện.