Xã hội Từ căn phòng trọ đi thuê, vợ chồng trẻ ở huyện Thanh Chương viết nên hành trình vượt khó xây dựng mái ấm hạnh phúc Về với thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, người dân địa phương vẫn dành nhiều tình cảm trìu mến khi nhắc đến vợ chồng anh Nguyễn Quang Tiến (SN 1988) và chị Trần Thị Trang (SN 1990) không chỉ vì họ từng được vinh danh là gia đình trẻ tiêu biểu của tỉnh vào năm 2021, mà còn bởi phía sau tổ ấm giản dị ấy là cả một hành trình vượt khó, lan tỏa yêu thương và trao niềm đam mê nghệ thuật cho nhiều em nhỏ.

Miệt mài lan tỏa tình yêu nghệ thuật

Mỗi chiều thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, cô bé Nguyễn Bảo Anh (SN 2016, xóm Yên Xuân, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương) lại tíu tít theo bà ngoại đến lớp học múa của vợ chồng cô Trần Thị Trang.

Sớm bộc lộ năng khiếu múa hát nên ngay từ năm lớp 1, em đã được bà ngoại cho theo học lớp của cô Trang - như một món quà nhỏ để cháu được vui chơi, vận động và thỏa sức với điều mình yêu thích sau mỗi buổi đến trường. Sống xa bố mẹ từ nhỏ, Bảo Anh lớn lên cùng ông bà ngoại. Có lẽ bởi thế em xem cô Trang như người mẹ thứ hai của mình.

Nguyễn Bảo Anh (thứ 4 từ trái sang) - cô học trò nghèo được theo học múa hát miễn phí dưới sự đồng hành của vợ chồng chị Trang, em đã trở thành cây văn nghệ tiêu biểu của trường Tiểu học Thanh Ngọc. Ảnh: NVCC

Mọi thứ vẫn bình yên như thế cho đến khi Bảo Anh bước vào lớp 2. Chuyện buồn bất ngờ ập đến khi mẹ em bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chồng chất nỗi lo. Em buộc phải tạm dừng lớp học múa, điều đó phần nào khiến cô bé sống thu mình lại.

Thấu hiểu hoàn cảnh của Bảo Anh, hơn 2 năm qua, vợ chồng cô giáo Trần Thị Trang đã quyết định miễn hoàn toàn học phí để Bảo Anh tiếp tục theo học. Được cô giáo động viên, được bạn bè yêu thương và sống với đam mê của mình, Bảo Anh dần tìm lại niềm vui. Năm học vừa qua, em tiếp tục duy trì danh hiệu học sinh xuất sắc, đồng thời là "cây" văn nghệ tiêu biểu của lớp và của Trường Tiểu học Thanh Ngọc.

Nhiều em nhỏ trên địa bàn huyện Thanh Chương đã được lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật từ lớp học của vợ chồng chị Trang, anh Tiến. Ảnh: Thanh Quỳnh

Không chỉ riêng Bảo Anh, thời gian qua, nhiều em nhỏ trên địa bàn huyện Thanh Chương đã được vợ chồng chị Trần Thị Trang - anh Nguyễn Quang Tiến phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành trên hành trình gắn bó với các bộ môn nghệ thuật.

Có thể kể đến em Trần Võ Khánh Huyền, sau nhiều năm gắn bó với lớp học của cô Trang, em đã tự tin tỏa sáng và giành Huy chương Vàng tại cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Nghệ An" do Tỉnh đoàn tổ chức năm 2024. Không ít học trò khác của cô Trang cũng từng đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh ở các cuộc thi năng khiếu múa hát và trình diễn sân khấu.

Các tiết mục do vợ chồng chị biên đạo và chuẩn bị đạo cụ đều để lại dấu ấn và đạt nhiều giải thưởng. Ảnh: NVCC

Các tiết mục do vợ chồng anh chị biên đạo cũng như chuẩn bị đạo cụ đã để lại dấu ấn và mang về nhiều thành tích cho huyện nhà. Tiêu biểu như giải Nhì hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015, giải Nhất cuộc thi Hát dân ca trong trường học năm 2018, Huy chương Bạc giải Khiêu vũ thể thao Phượng Hoàng Trung Đô năm 2019. Biên đạo tiết mục đạt giải Nhì Tiếng hát người lao động năm 2024 và đạt được giấy khen của Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An khi biên đạo tác phẩm đạt Giải Vàng Hội trại “Hào khí Thăng Long” năm 2023 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức... Đó như những minh chứng cho hành trình ươm mầm kiên trì, lặng lẽ nhưng đầy yêu thương mà vợ chồng chị Trần Thị Trang đang theo đuổi.

Không chỉ đam mê nghệ thuật, vợ chồng chị Trang còn là những người miệt mài làm việc thiện. Là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Thiện nguyện huyện Thanh Chương, họ đồng hành với các chương trình bát cháo tình thương, văn nghệ gây quỹ, các chuyến đi vùng sâu, vùng xa, mang theo những món quà ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em, người yếu thế. Trong cao điểm dịch Covid-19 căng thẳng, hai vợ chồng còn tự tay làm hơn 300 tấm chắn giọt bắn để gửi tặng các cơ sở y tế và khu cách ly trong huyện.

Hành trình lan tỏa yêu thương ấy của hai vợ chồng chị Trang đã chạm vào trái tim của nhiều người dân địa phương. Dù giờ đây họ đã có một cơ ngơi khang trang, một mái ấm hạnh phúc bên hai con nhỏ, nhưng phía sau những thành quả ấy là cả một hành trình dài đầy gian nan, khi mà tình yêu là tài sản duy nhất để họ cùng nắm chặt tay nhau để bước về phía trước.

Tình yêu là điểm tựa

Nói về chồng mình, chị Trần Thị Trang chia sẻ, năm 2008, chị Trang thi đậu vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, còn anh Nguyễn Quang Tiến theo học Khoa Mỹ thuật Công nghiệp tại Trường Trung cấp Kinh tế Công nghiệp Nghệ An. Tình yêu giữa họ nảy nở từ những lần gặp gỡ tình cờ, rồi gắn bó dần qua những tháng ngày cùng học tập và chia sẻ khó khăn nơi phố thị.

Gia đình anh Nguyễn Quang Tiến và chị Trần Thị Trang là gia đình trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp, chị Trang trở về quê công tác và tiếp tục theo học hệ vừa làm, vừa học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh Tiến ra Hà Nội, xin làm tại Nhà hát Cải lương ở bộ phận đạo cụ, cảnh trí.

Tình yêu của họ trải qua thêm nhiều thử thách, nhất là những năm tháng sống xa nhau, mỗi người một nơi. Cuối năm 2014, hai người quyết định kết hôn, chính thức nên nghĩa vợ chồng.

Mái ấm khi ấy chỉ là một căn phòng trọ đơn sơ. “Chiếc giường cưới của hai vợ chồng tôi lúc đó là bác chủ nhà cho mượn. Nhiều hôm đi làm về muộn, trời mưa lớn, tôi phải thức trắng đêm chỉ để che chắn cho đồ đạc trong nhà khỏi bị ướt. Những lúc như thế, tôi chỉ ước gì vợ chồng có công việc ổn định và được ở gần nhau”, chị Trang trải lòng.

Tình yêu là điểm tựa để vợ chồng chị Trang vun đắp nên mái ấm yêu thương của mình và lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng, xã hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thương vợ vất vả, tháng 5/2015, anh Tiến quyết định nghỉ việc ở Hà Nội, trở về quê cùng vợ gây dựng lại từ đầu. Anh bắt đầu bằng việc hỗ trợ vợ trong thiết kế đạo cụ múa, rồi tự mày mò học thêm may đo, thiết kế trang phục biểu diễn. Từng bộ váy múa, từng đạo cụ được anh kỳ công hoàn thiện bằng chính đôi tay của mình.

Từ một cửa hàng nhỏ cho thuê trang phục biểu diễn, hai vợ chồng cùng nhau vượt qua bao khó khăn để dần gây dựng nên một lớp học nghệ thuật mang tên chính chị Trang. Đây không chỉ là nơi học múa của nhiều em nhỏ trong vùng, mà còn là không gian nuôi dưỡng đam mê, lan tỏa tình yêu nghệ thuật. Ngoài dạy múa, họ còn mở rộng thêm dịch vụ trang trí tiệc cưới, kết hoa xe dâu với tất cả sự cần mẫn và đôi bàn tay khéo léo.

Tình yêu đã trở thành sức mạnh và điểm tựa để nâng đỡ họ qua những ngày chật vật nhất. Từ căn phòng trọ chật chội và chiếc giường cưới đi mượn năm nào, đến nay, họ đã có một mái ấm trọn vẹn, đủ đầy. Hai con nhỏ của anh chị đều ngoan ngoãn, bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Chị Trang cũng được tin tưởng đảm nhận vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Thanh Chương.

Gia đình anh Nguyễn Quang Tiến và chị Trần Thị Trang. Ảnh: NVCC