Tự chế pháo bằng diêm, bé gái ở Quỳnh Lưu bị bỏng 2 mắt

(Baonghean.vn) - Sáng 18/12, tại Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2023.