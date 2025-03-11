Pháp luật Từ con nghiện “đỏ đen” đến kẻ lừa đảo liều lĩnh 4 lần vào tù vì tội đánh bạc và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khiến cả thanh xuân của Vũ Thành Trung trong tù tội. Thế nhưng, khi trở lại đời thường, có cơ hội làm lại cuộc đời thì gã lại thực hiện hành vi phạm tội mới.

“Cõng” 4 tiền án vẫn lừa đảo

48 tuổi, cái tuổi mọi người đã yên bề gia thất, thậm chí có người đã lên chức ông, bà, thì địa điểm mà Vũ Thành Trung (trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hay ghé tới lại là nhà tù. Bởi, suốt thời gian dài, đối tượng này nhiều lần bị kết án tù về tội đánh bạc, chiếm đoạt tài sản.

Bản án đầu tiên mà Vũ Thành Trung phải nhận là 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2007. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Trung rời quê ra Hà Nội lập nghiệp. Nhưng giữa thủ đô tấp nập, gã đàn ông ấy vẫn không tìm được cho mình công việc phù hợp để mưu sinh.

Bị cáo Vũ Thành Trung khai vì mới ra tù chưa có việc làm nên lừa đảo. Ảnh: Trần Vũ

Thiếu bản lĩnh, lại có máu đỏ đen, Trung đã tham gia vào hành vi đánh bạc. Đầu năm 2012, Trung bị Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội xử phạt 4 tháng 4 ngày về tội Đánh bạc.

Ra tù chưa được bao lâu, gã trai ấy đã quay lại con đường cũ, tham gia đánh bạc. Trung tiếp tục bị bắt và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 7 tháng tù giam.

Những tưởng trở về đời thường ở tuổi 38, Trung sẽ tu chí làm ăn, xây dựng kinh tế và ổn định cuộc sống gia đình. Nhưng “máu đỏ đen” vẫn nguyên ở đó, nên khi có tiền, Trung lại tích cực “nướng” vào chiếu bạc. Như rơi vào vũng bùn càng vùng vẫy càng lún sâu, càng cay cú vì thua rồi gỡ, rồi lại thua, Trung hết sạch tiền, lại mang án tích. Đó là vào tháng 5/2021, Vũ Thành Trung bị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội xử phạt 36 tháng tù giam về tội Đánh bạc.

Sau lần ra tù đó, Trung trở về quê để làm lại cuộc đời. Nhưng, công việc bấp bênh, lại muốn có tiền ăn tiêu, gã đàn ông này thêm lần nữa đưa mình vào con đường phạm tội. Lần này, Trung nảy sinh ý định thuê xe ôtô tự lái rồi đem xe đi cầm lấy tiền.

Ngày 25/7/2024 Trung đến cửa hàng cho thuê xe tự lái ở phường Vinh Phú (Nghệ An) thuê ô tô Hyundai Tucson (được định giá hơn 616 triệu đồng). Trung trình bày lý do cần thuê xe để phục vụ việc làm ăn nên chủ cửa hàng đồng ý. Hai bên đã ký hợp đồng thuê xe, thời hạn 1 tháng, với số tiền 30 triệu đồng. Trung đặt cọc trước 15 triệu đồng và cam kết “không cầm cố, thế chấp, ký gửi chiếc xe đó”.

Tuy nhiên, sau khi thuê được xe, Trung lái ra Hà Nội tìm nơi cầm cố. Thông qua sự giới thiệu của một người bạn, ngày 27/7/2024 Trung đưa ô tô đến gặp anh Cao Xuân T. (SN 1981) và cho biết muốn cầm cố xe để vay tiền làm ăn. Trung nói dối chiếc xe đó là của mình nhưng do giấy tờ xe đang bị em trai giữ nên xin anh T. cầm cố tạm 10 ngày để vay 100 triệu đồng. Vì có người giới thiệu nên anh T. đồng ý cầm cố xe ô tô.

Kịch bản lừa đảo của Trung chưa kết thúc ở đó, 2 ngày sau, gã đến xin chuộc lại chiếc xe và trả tổng cộng 102,5 triệu đồng (bao gồm cả tiền lãi) cho anh T.. Mục đích của Trung là tạo uy tín với nơi cầm cố, sau đó sẽ quay lại cầm cố ô tô với số tiền lớn hơn.

Vì thế, 3 ngày sau Trung đưa ô tô đến gặp anh T. xin cầm cố lấy 200 triệu đồng, thời gian vay 2 tháng, thỏa thuận tiền lãi 1.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Để có căn cứ làm tin, giữa Trung và anh T. thống nhất lập hợp đồng đặt cọc 200 triệu đồng số tiền đã nhận là mua bán chiếc xe ô tô trên với số tiền 800 triệu đồng và Trung cam kết chiếc xe trên không phải từ hoạt động vi phạm pháp luật, khi nào giao giấy tờ gốc sẽ nhận đủ số tiền còn lại.

Sau khi cầm cố chiếc xe trên, Trung lấy tiền tiêu xài cá nhân và một phần trả tiền thuê xe cho chủ cửa hàng để đỡ bị nghi ngờ. Chủ cửa hàng cho thuê xe chỉ phát hiện sự việc bất thường khi thấy ô tô bị mất định vị và Trung không thanh toán tiền thuê xe đầy đủ. Lúc này, họ yêu cầu Trung đưa xe về trả lại nhưng Trung “lật bài ngửa” cho biết đã mang xe đi cầm cố, không có tiền để chuộc lại.

Vòng luẩn quẩn tù tội

Vũ Thành Trung bị tòa tuyên phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Trần Vũ

Sau thời gian dài chờ đợi mà không được giải quyết, đến ngày 23/4/2025, chủ xe làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thành Trung đến cơ quan Công an. Một ngày sau, Trung đến Công an xin đầu thú. Cùng ngày, anh T. biết chiếc xe ô tô đã nhận cầm cố của Trung là do phạm tội mà có nên đã chủ động đến Công an Nghệ An giao nộp xe.

Phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Thành Trung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra vào một ngày cuối tháng 10/2025. Bên ngoài trời mưa rả rích, những người thân của bị cáo ngồi buồn rầu trong phòng xử án. Còn với bị cáo dường như quá quen thuộc chốn pháp đình nên tỏ ra khá bình tĩnh.

Bị cáo khai do mới ra tù, chưa có việc làm nên thực hiện hành vi lừa đảo. Lúc này, vị thẩm phán liền chất vấn: “Theo lời khai của bị cáo thì cứ không có việc là đi lừa đảo?”. Trước câu hỏi trên, bị cáo im lặng. Sau đó, bị cáo tiếp tục biện minh cho hoàn cảnh của mình.

Về số tiền sau khi lừa cầm cố xe, bị cáo khai đã chi tiêu hết. Nhưng khi bị xét hỏi đã chi tiêu vào việc gì thì bị cáo im lặng. Bị cáo thừa nhận quá khứ vì mê bài bạc nên vào tù và từ đó đến nay vòng luẩn quẩn tù tội cứ bủa vây bị cáo.

Những lời biện hộ của bị cáo bị kiểm sát viên bác bỏ. Theo kiểm sát viên, không thể lấy lý do hoàn cảnh khó khăn, mới ra tù không có việc làm để đi lừa đảo người khác. Rất nhiều người hoàn cảnh khốn cùng hơn bị cáo, thậm chí có người khuyết tật vẫn ngồi xe lăn đi bán vé số mưu sinh.

Còn bị cáo lành lặn, khỏe mạnh, tại sao không chịu kiếm tiền một cách chân chính mà lại đi lừa đảo. Phải chi bị cáo chưa phạm tội lần nào, đằng này bị cáo từng nhiều lần vào tù. Đáng ra sau khi ra tù, bị cáo thấy việc làm sai trái trước đây của mình mà tu dưỡng, làm ăn lương thiện, đằng này lại tiếp tục phạm tội.

Tại phiên xử, HĐXX đã nhắc nhở bị cáo cần biết dừng, quay đầu hoàn lương. Vì cờ bạc mà bị cáo đã đánh mất đi bản chất của mình, trượt dài trên con đường phạm tội. Bản thân bị cáo đã mang 4 tiền án nhưng không biết nhận ra sai trái của mình để sửa chữa hoàn thiện bản thân. Ngược lại, bị cáo lại tiếp tục dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người bị hại, mang đi cầm cố một cách trái pháp luật.

Theo HĐXX, hành vi tái phạm của bị cáo là tình tiết tăng nặng trong vụ án nên cần phải có hình phạt nghiêm hơn nữa. Do đó, Tòa tuyên phạt Vũ Thành Trung 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho bị hại.

Lần thứ 5 vào tù là cái giá mà bị cáo phải trả cho sự xem thường pháp luật của bản thân. Hy vọng trong những ngày tháng thi hành án, bị cáo sẽ nhận ra cái sai của mình mà quay đầu hoàn lương khi còn có cơ hội.