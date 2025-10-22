Kinh tế Từ đêm 22/10, bão số 12 gây mưa lớn hai đợt liên tiếp, Trung Trung Bộ cảnh báo ngập lụt diện rộng Từ đêm 22/10, bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió đông sẽ gây hai đợt mưa lớn tại Trung Trung Bộ, nguy cơ ngập lụt và sạt lở tăng cao.

Bão số 12 kết hợp không khí lạnh, di chuyển chậm và gây mưa lớn

Theo cơ quan khí tượng, bão số 12 hiện duy trì cường độ cực đại cấp 10 do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc. Khi tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão số 12 bị chặn hướng di chuyển, tốc độ chậm lại và không thể tăng cường độ như bão số 10 (Bualoi) hay bão số 11 (Matmo).

Dù cường độ không quá mạnh, hoàn lưu bão số 12 vẫn mang lượng ẩm dồi dào từ Biển Đông kết hợp gió đông bắc mạnh trên Vịnh Bắc Bộ, tạo nên vùng hội tụ gió rộng. Hiệu ứng chắn gió từ dãy Trường Sơn khiến mưa tăng cường và kéo dài nhiều ngày, thậm chí sau khi bão số 12 tan.

Hai đợt mưa lớn kéo dài đến cuối tháng 10

Dự báo khu vực Trung Trung Bộ sẽ trải qua hai đợt mưa lớn liên tiếp.

Đợt 1 (22 - 24/10): ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh và gió đông. Các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng có tổng lượng mưa 400 - 600 mm, có nơi trên 800 mm. Khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa 100 - 250 mm, cục bộ hơn 400 mm. Mưa lớn dễ gây ngập úng tại khu đô thị và khu công nghiệp do nước thoát chậm kết hợp triều cường.

Đợt 2 (25 - 27/10): mưa do không khí lạnh kết hợp gió đông, tập trung tại Quảng Trị - Thừa Thiên Huế với lượng mưa 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa 100 - 200 mm, cục bộ trên 300 mm. Sau ngày 27/10, mưa vẫn còn khả năng kéo dài.

Cảnh báo lũ, ngập lụt và sạt lở đất

Lũ trên sông Bồ và sông Hương (Thừa Thiên Huế) đang ở mức trên báo động 1, trong khi các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục dâng nhẹ. Dự báo từ đêm 22 đến 28/10, khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ trên một số sông có thể vượt báo động 3.

Bão số 12 được dự báo gây nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đồng thời tiềm ẩn rủi ro lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Người dân cần chủ động di dời khỏi khu vực có nguy cơ cao và theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ.

Biển động mạnh, gió giật cấp 10, sóng cao 5 mét

Do ảnh hưởng của bão số 12 kết hợp không khí lạnh, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể xuất hiện nước dâng cao 0,4 - 0,8 m, gây ngập cục bộ tại vùng trũng thấp và sạt lở bờ biển. Trên đất liền, từ chiều 22/10, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, đặc biệt mạnh từ đêm 22 đến sáng 23/10.

Cảnh báo thiên tai và khuyến nghị ứng phó

Hoàn lưu bão số 12 có thể gây dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Người dân cần chằng chống nhà cửa, neo giữ tàu thuyền, đồng thời hạn chế di chuyển tại khu vực ven biển và vùng núi có nguy cơ sạt lở.

Các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi được khuyến cáo triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, di dời dân tại khu vực nguy hiểm và đảm bảo an toàn hồ đập trong đợt ảnh hưởng của bão số 12.