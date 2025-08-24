Từ đêm nay (24/8) đến hết ngày 26/8, dự báo Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm

Từ đêm nay (24/8) đến hết ngày 26/8, dự báo Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm
Trên đất liền: Từ đêm 24/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15.
Hồi 10 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 60 giờ tới):
|Thời điểm dự báo
|Hướng, tốc độ
|Vị trí
|Cường độ
|Vùng nguy hiểm
|Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
|22 giờ ngày 24/8
|Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h
|17,9N-108,7E; trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km về phía Đông Đông Nam
|13-14, giật 16
|Vĩ tuyến 16,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 112,5E
|Cấp 3: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ)
|10 giờ ngày 25/8
|Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h
|18,3N-106,6E; trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị
|12-13, giật 15
|Vĩ tuyến 16,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 112,5E
|Cấp 3: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ)
Cấp 4: Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị
|10 giờ ngày 26/8
|Tây Tây Bắc, 15- 20km/h và suy yếu dần
|18,9N-102,9E; trên khu vực biên giới Lào- Thái Lan
|6, giật 8
|Vĩ tuyến 16,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 108,5E
|Cấp 3: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ)
Cấp 4: Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị
|22 giờ ngày 26/8
|Tây Tây Bắc, 15- 20km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp
|19,2N-101,0E; trên đất liền khu vực Thượng Lào
|< cấp 6
|Vĩ tuyến 16,5N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 105,5E
Dự báo tác động của bão: Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.
Vùng ven biển tỉnh Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,2-3,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.
Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150-200mm/3h).