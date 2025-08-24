Chủ Nhật, 24/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Từ đêm nay (24/8) đến hết ngày 26/8, dự báo Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm

PV 24/08/2025 12:12

Trên đất liền: Từ đêm 24/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15.

Hồi 10 giờ ngy 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

123.jpg
Bản đồ dự báo quỹ độ và cường độ bão số 5 phát lúc 11h ngày 24/8/2025. Ảnh: Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An

Dự báo diễn biến bo (trong 24 đến 60 giờ tới):

Thời điểm dự bo
Hướng, tốc độ
Vtrí
Cường độ
Vùng nguy hiểm
Cấp độ ri ro thiên tai (Khu vực chu nh hưởng)
22 giờ ngày 24/8
Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h
17,9N-108,7E; trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km về phía Đông Đông Nam
13-14, giật 16
Vĩ tuyến 16,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 112,5E
Cấp 3: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ)
10 giờ ngày 25/8
Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h
18,3N-106,6E; trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị
12-13, giật 15
Vĩ tuyến 16,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 112,5E
Cấp 3: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ)
Cấp 4: Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị
10 giờ ngày 26/8
Tây Tây Bắc, 15- 20km/h và suy yếu dần
18,9N-102,9E; trên khu vực biên giới Lào- Thái Lan
6, giật 8
Vĩ tuyến 16,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 108,5E
Cấp 3: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ)
Cấp 4: Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị
22 giờ ngày 26/8
Tây Tây Bắc, 15- 20km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp
19,2N-101,0E; trên đất liền khu vực Thượng Lào
< cấp 6
Vĩ tuyến 16,5N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 105,5E

Dự báo tác động ca bo: Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Vùng ven biển tỉnh Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,2-3,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.

Cnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ đêm 24/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150-200mm/3h).

Bài liên quan

Đọc tiếp

Trước bão số 5, người dân Nghệ An đổ xô mua nhu yếu phẩm

Trước bão số 5, người dân Nghệ An đổ xô mua nhu yếu phẩm

Ứng phó bão số 5, nhiều trường tại Nghệ An điều chỉnh lịch tựu trường

Ứng phó bão số 5, nhiều trường tại Nghệ An điều chỉnh lịch tựu trường

Xã Tương Dương điều chỉnh lịch tổ chức Đại hội Đảng bộ để ứng phó với bão số 5

Xã Tương Dương điều chỉnh lịch tổ chức Đại hội Đảng bộ để ứng phó với bão số 5

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo khẩn tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo khẩn tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

Đọc tiếp

Trước bão số 5, người dân Nghệ An đổ xô mua nhu yếu phẩm

Trước bão số 5, người dân Nghệ An đổ xô mua nhu yếu phẩm

Ứng phó bão số 5, nhiều trường tại Nghệ An điều chỉnh lịch tựu trường

Ứng phó bão số 5, nhiều trường tại Nghệ An điều chỉnh lịch tựu trường

Xã Tương Dương điều chỉnh lịch tổ chức Đại hội Đảng bộ để ứng phó với bão số 5

Xã Tương Dương điều chỉnh lịch tổ chức Đại hội Đảng bộ để ứng phó với bão số 5

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo khẩn tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo khẩn tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Từ đêm nay (24/8) đến hết ngày 26/8, dự báo Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO