Tử hình 2 đối tượng từ Bắc Giang vào Nghệ An buôn hơn 6,6 kg ma túy

Ngày 23/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Trần Văn Minh (SN 1971), trú xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (Bắc Giang); Hoàng Văn Thể (SN 1984), trú xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2019, Minh tình cờ gặp một người đàn ông tại tỉnh Lạng Sơn. Qua nói chuyện người này cho Minh số điện thoại của một người bán ma túy ở huyện Quế Phong (Nghệ An). Khoảng giữa năm 2020, Minh và Hoàng Văn Thể bàn bạc với nhau về việc mua ma túy bán lại kiếm lời. Thể thống nhất sẽ đưa tiền cho Minh đi mua ma túy và chịu trách nhiệm tìm mối tiêu thụ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Minh liên lạc với người đàn ông ở huyện Quế Phong và 2 lần vào Nghệ An để bàn bạc việc mua bán ma túy. Minh không biết tên, tuổi người này mà thấy đối tượng bán ma túy có dáng người lùn nên gọi là “Lùn”. Sau đó, Minh đặt mua 20 bánh heroin và được “Lùn” báo giá 130 triệu đồng/1 bánh heroin.



Ngày 14/12/2020, “Lùn” gọi điện cho Minh báo đã có “hàng”. Sau đó, Thể đưa cho Minh hơn 2,4 tỷ đồng để mua 19 bánh heroin và 5 triệu đồng để đi đường. Sáng hôm sau, Minh cầm theo tiền bắt xe khách vào Nghệ An. Tại điểm hẹn là ngã ba Châu Thôn, huyện Quế Phong, Minh giao tiền cho “Lùn” và nhận lại 19 bánh heroin. Tối cùng ngày, khi Minh lên xe khách để về Bắc Ninh thì bị Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật hơn 6,6 kg ma túy.

Sau khi Minh bị bắt, đến ngày 25/3/2021, Hoàng Văn Thể đến Công an đầu thú và khai nhận về hành vi cùng Minh mua bán ma túy.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả hai khai nhận vì hám lợi nên đã bỏ tiền tỷ mua một khối lượng lớn ma túy về bán. Cả hai xin tòa được cơ hội sống.

Xét thấy khối lượng ma túy mà 2 bị cáo tham gia mua bán là đặc biệt lớn, hành vi phạm tội của 2 bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Minh và Hoàng Văn Thể tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đối với người đàn ông bán ma túy, do Minh không biết rõ tên tuổi, lai lịch địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để điều tra, xử lý./.