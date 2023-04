Tử hình kẻ đang bị truy nã vẫn buôn ma túy xuyên quốc gia

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau khi bị truy nã về hành vi "Giết người", Mỹ trốn sang Lào. Một thời gian sau, Mỹ về nước thực hiện mua bán gần 2 kg ma túy.

Ngày 5/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Lê Hữu Mỹ (SN 1988), trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); Phạm Ngọc Thắng (SN 2001), trú xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) và Hà Văn Nít (SN 1980), trú xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tháng 6/2020, sau khi thực hiện hành vi "Giết người" ở tỉnh Bình Dương, Mỹ vượt biên trốn sang Lào làm nghề xây dựng thì quen Thắng, Nít cùng một người Lào tên A Chang. Cuối tháng 7/2022, Mỹ nhờ Nít đưa về Việt Nam bằng đường rừng.

Ngày 22/8/2022, A Chang gọi điện cho Mỹ để hỏi thăm nhau. Lúc này Mỹ đặt mua của người Lào ma túy nhưng chưa thống nhất số lượng.

Sau khi được vị khách ở Hà Nội đặt mua 1 kg ma túy đá và 1 kg ma túy ketamine (với tổng số tiền 400 triệu đồng) thì Mỹ đã liên lạc với A Chang đặt mua 2 kg ma túy (giá 137 triệu đồng).

Sau đó, Mỹ thuê Thắng vượt biên sang Lào lấy ma túy về. Biết Nít ở gần biên giới nên Mỹ gọi điện thuê dẫn đường đưa Thắng sang Lào lấy “hàng”. Với mỗi người, Mỹ hứa trả 50 triệu đồng tiền công. Mỹ đã chuyển trước cho Thắng 15 triệu đồng và Nít 20 triệu đồng tiền lộ phí.

Ngày 26/8/2022, sau khi đã sang Lào nhờ sự giúp đỡ của Nít, Thắng liên lạc về cho Mỹ. Qua chỉ đạo, Thắng đưa tiền mua ma túy cho A Chang rồi nhận lại “hàng” là 2 kg ma túy.

Trưa 4/9/2022, Thắng về đến khu vực biên giới Lào - Việt Nam thì được Nít đón về nhà ăn cơm. 17h20 phút cùng ngày, Phạm Ngọc Thắng bị công an bắt tại địa phận Thanh Hóa cùng tang vật. Từ lời khai của Thắng, công an đã bắt giữ Nít. Còn Lê Hữu Mỹ thì đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Mỹ khai mua ma túy của người Lào để bán cho khách ở Hà Nội. Về số tiền mua ma túy, Mỹ khai nhờ tích góp khi làm ăn bên Lào.

Hai bị cáo Thắng và Nít khai vận chuyển ma túy cho Thắng vì lời hứa 50 triệu đồng.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy trong vụ án này bị cáo Lê Hữu Mỹ phạm tội với vai trò chủ mưu, có nhân thân xấu nên tòa tuyên phạt tử hình. Tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Thắng tù chung thân, bị cáo Hà Văn Nít 20 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"./.