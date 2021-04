Tự làm đám tang giả cho chính mình để trốn nợ

Bà Trần Thị Tuyến.

Chiều 2/4, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng xác nhận, Công an huyện Cù Lao Dung đang tạm giữ hình sự Trần Thị Tuyến (56 tuổi) để là rõ vụ làm đám tang giả gây xôn xao những ngày qua.Liên quan đến vụ việc, Đại tá Phan Văn Ứng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, trước thông tin bà Tuyến tổ chức đám tang giả nhằm mục đích lừa dối chủ nợ, công an đang ra thông báo tìm bị hại. Đối với tiền phúng điếu, cơ quan điều tra chưa đưa ra hướng xử lý."Theo phong tục, tập quán thì họ đến đám tang để phúng điếu. Việc có lấy lại tiền không còn phụ thuộc vào ý chí của từng người. Mặc dù có chuyện bà này tạo đám tang giả thì người ta mới đến phúng điếu, nhưng nếu nói là lừa đảo thì cần phải làm rõ mục đích làm đám tang giả có phải để lấy tiền phúng điếu hay không. Bà Tuyến vẫn chưa hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin”, Đại tá Phan Văn Ứng nói.Trước đó, công an nhận được tin báo, ông Nguyễn Văn Liệt (sinh năm 1962, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung) tổ chức đám tang cho vợ là bà Trần Thị Tuyến. Theo cáo phó của gia đình thì bà Tuyến qua đời ngày 27/3 tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, được chở về nhà để tổ chức đám tang Lo ngại thi hài bà Tuyến được chở về từ vùng dịch (giáp biên giới Campuchia) nên Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp với tổ phòng chống dịch Covid-19 của huyện phun thuốc khử trùng ở đám tang và kiểm tra quan tài theo quy định. Khi mở nắp quan tài, họ phát hiện không có thi thể mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ, 3 bao cát. Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp Viện Kiểm sát khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu có liên quan.Trong quá trình lực lượng chức năng làm việc, bà Tuyến xuất hiện tại gia đình. Bước đầu bà khai nhận việc tự sắp đặt chuyện giả chết và tổ chức đám tang. Dư luận tại địa phương cho rằng bà Tuyến giả chết để trốn nợ.