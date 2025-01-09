Xây dựng Đảng Từ mạch nguồn cách mạng đến khát vọng cực tăng trưởng tầm quốc gia Nghệ An – mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi hun đúc truyền thống yêu nước và cách mạng, đang đứng trước vận hội lịch sử để bứt phá. Với cơ chế đặc thù, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm tiên phong, Nghệ An không chỉ phấn đấu trở thành “tỉnh khá” như Bác Hồ căn dặn, mà còn đặt mục tiêu vươn lên thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đức Chuyên • 01/09/2025

Nghệ An - mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi hun đúc truyền thống yêu nước và cách mạng, đang đứng trước vận hội lịch sử để bứt phá. Với cơ chế đặc thù, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm tiên phong, Nghệ An không chỉ phấn đấu trở thành “tỉnh khá” như Bác Hồ căn dặn, mà còn đặt mục tiêu vươn lên thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cách mạng Tháng Tám 1945 mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, hun đúc sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng tự do, hạnh phúc. Trong dòng chảy lịch sử ấy, Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi bùng nổ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh luôn là minh chứng sáng ngời cho truyền thống cách mạng “sâu rễ, bền gốc”, là nguồn lực nội sinh quý báu nuôi dưỡng bản lĩnh, khí chất và khát vọng đi lên của đất và người xứ Nghệ.

Tượng đài công - nông Xô viết Trường Thi - Bến Thủy đặt tại Di tích Ngã ba Bến Thủy, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên Du khách về thăm quê Bác. Ảnh: Huy Thư Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngày 15/5/2025, tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi thấy Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An đang tiếp nối xứng đáng mạch nguồn lịch sử bằng những bước phát triển toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực. Từ niềm tin đó, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tỉnh phải trở thành điển hình phát triển địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới, nơi hội tụ của quản trị tiến bộ, sáng tạo xã hội, năng lực công nghệ và khát vọng con người. Nghệ An không chỉ đang đứng trước một cơ hội phát triển mới, mà còn đứng trước một thử thách của bản lĩnh, của tầm nhìn và của sự lựa chọn. Đây là lúc Nghệ An phải hành động bằng tinh thần của người tiên phong”. Lời nhấn mạnh ấy không chỉ thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn lao của Tổng Bí thư đối với quê hương Bác Hồ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, đặt Nghệ An trước yêu cầu phải biến tiềm năng, lợi thế và truyền thống cách mạng thành những thành tựu cụ thể, vững chắc. Đó chính là động lực để Nghệ An bứt phá trong thời đại mới, xứng đáng vai trò “người tiên phong” trên hành trình xây dựng cực tăng trưởng quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Nghệ An đã tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược: Trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW (2023); Hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36/2021/QH15 và Nghị quyết 137/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, mở ra không gian và tạo nguồn lực mới để Nghệ An cất cánh.

Trong bối cảnh toàn cầu chuyển động nhanh, Tổng Bí thư chỉ rõ: Nghệ An phải mạnh dạn chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo, hiệu quả và giá trị gia tăng cao; lấy khoa học - công nghệ và con người làm động lực; lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy; lấy văn hóa và truyền thống xứ Nghệ làm nền tảng.

Phát triển kinh tế được định hướng dựa trên 4 trụ cột chiến lược: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế tri thức; đồng thời, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Nghệ An cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX; chủ động hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị vùng; nuôi dưỡng thế hệ doanh nhân mới giàu trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Con người và văn hóa xứ Nghệ được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Nghệ An cần phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo, từ phổ thông chất lượng cao đến giáo dục nghề nghiệp hiện đại, đại học và khởi nghiệp sáng tạo; lan tỏa mạnh mẽ “không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, đưa việc học và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội. Đồng thời, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với công nghệ số, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thông minh, giáo dục trải nghiệm.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh xác định: Đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, thương mại và logistics; hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống nhân dân nâng cao; bản sắc văn hóa được bảo tồn; quốc phòng - an ninh vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Việt Phương Một ca mổ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Một tiết mục biểu diễn tại không gian diễn xướng Dân ca ví, giặm. Ảnh: Minh Quân Trường Tiểu học Hưng Thông đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: Mai Hoa

Các chỉ tiêu cụ thể: tăng trưởng GRDP 11-12%/năm; GRDP/người đạt 7.500-8.000 USD; năng suất lao động tăng 10-11%/năm; kinh tế số chiếm 20% GRDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.150 nghìn tỷ đồng; xuất khẩu đạt 10 tỷ USD; thu ngân sách tăng bình quân 12%/năm. Đồng thời, phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về PCI, PAR INDEX, SIPAS và nhóm 15 tỉnh dẫn đầu về PAPI. Muốn vậy, Nghệ An phải đột phá đồng bộ về thể chế, hạ tầng, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực; đồng thời, huy động sự đồng thuận xã hội và quyết tâm chính trị bền bỉ.

Ngày 19/8/2025, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Tỉnh cần định lượng cụ thể, lấy kết quả, hiệu quả làm thước đo với phương châm “làm cái gì, làm như thế nào, làm ở đâu, ai làm, lúc nào xong”; cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm và có sản phẩm cụ thể. Nghệ An cần quán triệt quan điểm chỉ đạo trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, xác định khâu đột phá, dự báo tình hình sát thực để bổ sung chỉ tiêu, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo tóm tắt việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Phạm Bằng Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất để tổ chức thành công Đại hội XX, mở ra nhiệm kỳ mới với khí thế mới, mục tiêu mới.

Đặc biệt, dấu mốc chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, hòa cùng niềm vui chung của đất nước, Nghệ An đã khánh thành 3 công trình trọng điểm với tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng: Tuyến đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò; Đường nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 2); và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2). Đây không chỉ là những dự án hạ tầng - y tế quan trọng, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần “hành động bằng khí thế người tiên phong” mà Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm. Những công trình này tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng kinh tế biển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặt nền móng cho phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành... cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2. Ảnh: Thành Duy Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng mức đầu tư 1.689 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 là 430 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Ảnh: Thành Duy Đường ven biển qua bãi biển Cửa Hiền. Ảnh: Đình Tuyên Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Tám mươi năm sau ngày khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đất nước đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Trong hành trình ấy, Nghệ An cần đặt mình ở vị thế tiên phong, dẫn dắt trong cải cách thể chế, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Người dân phường Vinh Phú treo cờ trong ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Đình Tuyên Trên những con đường dẫn về xóm Hòa Bắc (xã Tương Dương), cờ Tổ quốc tung bay trong gió, hòa cùng tiếng cười rộn rã của trẻ em, tạo nên không khí hân hoan trước ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đình Tuyên Cờ Tổ quốc rực rỡ trên cầu treo bản Chắn, xã Tương Dương. Ảnh tư liệu: Đình Tuân

Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đây là lúc Nghệ An phải hành động bằng tinh thần của người tiên phong! Tinh thần đã từng làm nên một Nghệ An “đi đầu dậy trước” trong các phong trào yêu nước, cách mạng giải phóng dân tộc và kiến quốc sau hòa bình. Khi được cụ thể hóa bằng chiến lược đúng đắn, hành động quyết liệt và sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân, Nghệ An chắc chắn sẽ bứt phá mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - kỷ nguyên của một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và trường tồn.