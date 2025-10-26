Pháp luật Từ một cái tát, hai anh em vướng vòng lao lý Từ một mâu thuẫn nhỏ, hai anh em ở xã Minh Hợp đã không kiềm chế được cơn nóng giận, để rồi vướng vào vòng lao lý. Khi đứng trước phiên tòa, họ mới thấm thía rằng chỉ một phút bốc đồng đã khiến tương lai sụp đổ, để lại nỗi đau cho bản thân, gia đình và người khác.

Anh kéo em trai vào cuộc ẩu đả

Phan Anh Tuấn (SN 2003) và Phan Việt Đức (SN 2006), cùng trú xã Minh Hợp (Nghệ An) là anh em ruột. Cả hai đều học hết cấp 2 rồi nghỉ. Người anh sau đó sớm lập gia đình, đã là bố của hai đứa con nhỏ, còn Đức thì quanh quẩn ở nhà giúp bố mẹ công việc đồng ruộng.

Ngày 23/12/2024, Tuấn cùng mấy người bạn đến ăn uống tại một quán nhậu trong làng. Tầm trưa, Tuấn đi vệ sinh thì bị con chó xích gần đó cắn vào ống quần. Cho rằng Tuấn đá chó nhà mình khiến con vật này kêu nên anh Võ Văn B. (SN 1993, con trai chủ quán nhậu) chạy ra hỏi chuyện rồi hai bên cãi nhau. Lúc này, B. có tát vào mặt Tuấn. Bị tát, Tuấn dùng tay đấm vào đầu đối thủ. Vụ ẩu đả dừng lại khi có người kịp thời can ngăn.

Bị hại tổn thương cơ thể 44% sau khi phải hứng chịu nhiều nhát dao của hai bị cáo. Ảnh: Trần Vũ

Tưởng chừng sự việc đã giải quyết xong thì Tuấn sau đó đã gọi điện cầu cứu em trai. Nghe tin anh bị đánh, Phan Việt Đức đòi lấy xe máy của mẹ để chạy đến ứng cứu nhưng bị mẹ phản đối. Dù vậy, đứa con vẫn cầm theo dao rời khỏi nhà. Lo sợ con đánh nhau nên người mẹ ngồi sau xe máy của Đức cùng đến quán nhậu.

Vừa tới quán, Đức hỏi anh trai “thằng nớ mô” thì Tuấn chỉ tay vào trong quán. Đức đưa cho anh trai 1 con dao rồi cả hai chạy vào quán tìm anh B. Khi thấy anh B. ở khu vực chuồng gà, Đức chém vào người anh này. Bị chém, anh B. cầm xẻng khua thì bị Đức chém vào tay. Sau đó, Tuấn cũng chạy đến, chém vào vai, tay anh B.

Bị chém, anh B. bỏ chạy ra trước quán nhưng vẫn bị Tuấn đuổi theo, chém vào người. Nạn nhân tiếp tục bỏ chạy nhưng do bị chảy nhiều máu nên dừng lại và bị Tuấn đuổi kịp chém thêm nhiều nhát vào người. Sự việc chỉ dừng lại khi mẹ của hai đối tượng chạy đến giằng lấy dao trên tay hai người con, rồi vứt đi.

Anh B. phải hứng chịu nhiều vết thương ở tay, lưng, vai, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 44%. Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, nạn nhân xuất viện về nhà với nhiều vết sẹo ở tay. Ngày 2/1/2025 anh B. có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự đối với hai anh em về tội Cố ý gây thương tích.

Trả giá cho phút bốc đồng

Với tội Cố ý gây thương tích, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Anh Tuấn 39 tháng tù giam, bị cáo Phan Việt Đức lĩnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, tòa cũng buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại gần 200 triệu đồng. Sau đó, bị hại làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt tù đối với hai bị cáo và tăng bồi thường về dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm mới diễn ra tại Tòa án tỉnh, bị hại đưa ra các lý do để kháng cáo như: Các bị cáo phạm tội có tính côn đồ, phạm tội đến cùng và phạm tội có tổ chức, đề nghị Tòa tăng hình phạt tù. Đồng thời, bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường thêm hơn 300 triệu đồng do những tổn thương trên cơ thể mà bị hại phải chịu vì những nhát dao của các bị cáo.

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai khai vì sự nóng giận, phút bốc đồng mà bản thân không kiềm chế được. Bị cáo Tuấn khai, hôm đó vì bực tức chuyện bị anh B. tát vào mặt nên đã gọi điện cho em trai. Bị cáo này cũng thừa nhận việc mình đã có men trong người nên không kiềm chế được bản thân. Còn bị cáo Đức trình bày vì tình anh em nên khi nghe anh gọi điện về nói “cầm dao lên” thì liền đi xe máy đến mà không suy nghĩ nhiều.

Bị cáo Phan Anh Tuấn (áo xanh) và Phan Việt Đức tại Tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trình bày nguyên nhân dẫn đến cái tát của mình, bị hại cho biết, bị cáo Tuấn đá con chó của gia đình mình nhưng chối tội và nói lời khó nghe, khiến bị hại bực tức. Sau đó, hai bên xảy ra ẩu đả và được người khác can ngăn. “Tại sao khi được người ta can ngăn rồi nhưng bị cáo lại gọi điện cho em đưa dao lên? Nếu bị cáo dừng lại thì có lẽ câu chuyện phía sau đã không xảy ra. Trước sự chất vấn của HĐXX, Tuấn im lặng. Bị cáo tỏ thái độ hối hận vì đã lôi kéo em trai vào lao lý để rồi giờ đây cả hai anh em phải hầu Tòa.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng nhắc nhở mọi người về sự kiềm chế cơn nóng giận. Vì những hành động lúc đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng mà vụ án này là ví dụ điển hình. Hành vi dùng dao chém người của hai bị cáo đã gây tổn thương sức khỏe lớn tới bị hại.

Chỉ vào hai cánh tay với nhiều vết sẹo, anh B. buồn rầu trình bày, sau khi phải hứng chịu những nhát dao do hai bị cáo gây ra, gia đình đã đưa anh đi chữa trị nhiều bệnh viện. Những vết thương đó đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cũng như tinh thần của anh. “Em chưa có gia đình, là thanh niên khỏe mạnh, trụ cột của gia đình nhưng sau khi bị hai bị cáo chém như vậy đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tinh thần của em”, bị hại buồn rầu chia sẻ. Do đó, tại phiên tòa anh yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thêm về phần dân sự.

Suốt quá trình diễn ra phiên xét xử, mẹ của hai bị cáo ngồi buồn rầu. Khi bị Tòa xét hỏi tại sao hôm ấy có mặt mà không kịp thời ngăn cản hai con chém người, người phụ nữ 45 tuổi trình bày, sau khi thấy Đức cầm dao đến chỗ anh trai, vì lo sợ nên chị vội đi theo. Lúc đến quán, vì các con hành động nhanh nên chị không kịp can ngăn. Là người mẹ chứng kiến các con có hành vi trái pháp luật, gây tổn thương cho người khác chị rất đau lòng. Do đó, tại phiên tòa chị đã gửi lời xin lỗi tới bị hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai đứa con của mình.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã phạm tội Cố ý gây thương tích. Trong vụ án này bị cáo Phan Anh Tuấn là người khởi xướng, lôi kéo em trai đánh người nên HĐXX tăng hình phạt tù từ 39 tháng tù giam lên 42 tháng tù giam. Bị cáo Phan Việt Đức được giữ nguyên mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo như bản án sơ thẩm.

Bản án dành cho hai bị cáo là cái giá phải trả cho hành vi nông nổi, thiếu kiềm chế. Từ một mâu thuẫn nhỏ, hai anh em đã đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho chính mình và người khác. Câu chuyện thêm một lần nhắc nhở mỗi người cần học cách kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh trước mọi tình huống, bởi chỉ một giây nóng giận có thể đổi lấy cả đời ân hận.