Từ nạn nhân trở thành kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Dương Xuân Nhượng (SN 1983), trú xã Phúc Thành, huyện Yên Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ nạn nhân…

Theo đó, vào tháng 10/2023, Nhượng được một tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Thùy Trang” nhắn tin, làm quen giới thiệu là người cùng quê. Sau thời gian nhắn tin nói chuyện, Nhượng bị tài khoản facebook này dụ dỗ làm công việc online trên trang mạng ozon.vin với hình thức nạp tiền vào tài khoản mà các đối tượng yêu cầu, hứa hẹn làm nhiệm vụ, phân phối hàng hóa trên mạng sẽ được nhận tiền hoa hồng từ số tiền đã nộp theo yêu cầu của hệ thống.

Trang mạng lừa đảo ozon.vip và Facebook “Nguyễn Thùy Trang” dùng để lừa đảo các đối tượng. Ảnh: Quỳnh Trang

Với cách nhắn tin, dẫn dụ cực kỳ tinh vi, thao túng tâm lý rất tốt, thủ đoạn nhử “con mồi” bằng cách ở những lần nạp tiền đầu tiên, các đối tượng đều thanh toán tiền hoa hồng cho Nhượng, còn số tiền “vốn” các đối tượng cho hiển thị các con số trên trang ozon.vin đúng với số tiền đã nộp để Nhượng không nghi ngờ và tin rằng những con số hiển thị trên trang là số tiền của mình và có thể rút ra bất cứ lúc nào. Khoảng 2, 3 đơn đầu tiên, các đối tượng "thả" cho "con mồi ăn", đến đơn thứ 3, 4 trở đi, khi số tiền tăng cao và hứa hẹn sẽ trả hoa hồng càng cao, lúc này các đối tượng “giết” con mồi, với tâm lý không nộp vào sẽ mất đi số tiền đã nộp. Khi tổng số tiền nạp lên đến hơn 130 triệu đồng, Nhượng không đủ khả năng để nộp tiền vào nữa thì tài khoản trên hệ thống của Nhượng bị khóa. Lúc đó, Nhượng mới biết bản thân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

...trở thành kẻ lừa đảo

Mất trắng số tiền đã đóng, Nhượng biết sẽ không bao giờ lấy lại được bởi các đối tượng đều ở trong “bóng tối”. Những ngày sau, muốn lấy số tiền đã mất, Nhượng nảy sinh ý định hợp tác với các đối tượng này để lừa đảo người thân, bạn bè. Nhượng ra điều kiện với các đối tượng rằng sẽ làm nhiệm vụ tìm kiếm và tạo lòng tin cho “con mồi”, các đối tượng phải chia lợi nhuận cho Nhượng. Sau khi thỏa thuận, bàn bạc, thống nhất cách thức phối hợp, từ những lời nói, hành động, cách giới thiệu cụ thể để lừa đảo người khác, Nhượng bắt đầu tìm kiếm "con mồi" là những người bạn, nhắm đến những người nào có nhiều tiền và có khả năng vay mượn tiền.

Nạn nhân đầu tiên Nhượng nhắm tới chính là người bạn thân của mình, anh L. Đ. L.(trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Nhượng kết nối bạn thân với Facebook “Nguyễn Thùy Trang” để các đối tượng dễ dàng đưa vào tròng. Vẫn với chiêu thức cũ là làm công việc online trên trang mạng ozon.vin, qua nhiều lần làm nhiệm vụ thì số tiền của anh L. Đ. L. nạp đã lên đến vài trăm triệu đồng thì Facebook “Nguyễn Thùy Trang” khóa tài khoản, toàn bộ số tiền trên bị chiếm đoạt. Sau khi biết mình bị lừa đảo, anh L.Đ.L đã trình báo đến Công an huyện Yên Thành.

Xác định đây là một hình thức lừa đảo qua không gian mạng với hình thức tinh vi, phức tạp, các đối tượng liên lạc với nhau qua Facebook ảo và ứng dụng Telegram, sau khi nhắn tin xong, các đối tượng đã xóa sạch toàn bộ tin nhắn trao đổi với nhau. Để đấu tranh, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Đối tượng Dương Xuân Nhượng. Ảnh: Quỳnh Trang

Ban chuyên án xác định: Dương Xuân Nhượng là mắt xích cực kỳ quan trọng để phá án; đồng thời cũng là để kết nối, tập trung mở rộng phá toàn bộ vụ án. Tuy nhiên, Nhượng là đối tượng có nhiều mánh khóe, thường xuyên không có mặt tại địa bàn, hành tung bí ẩn, để đối tượng cúi đầu nhận tội, cần phải tập trung áp dụng song hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu then chốt mới tiến hành phá án.

Ngày 21/12/2023, Ban chuyên án đã bắt giữ Dương Xuân Nhượng. Bằng những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, Nhượng đã cúi đầu nhận tội. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, số tiền anh L.Đ.L bị lừa đảo chiếm đoạt là 452 triệu đồng. Số tiền mà Dương Xuân Nhượng được hưởng lợi từ lừa đảo anh L.Đ.L là 80 triệu đồng. Theo lời khai, số tiền này Nhượng đã tiêu xài cá nhân hết.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Xuân Nhượng về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để bắt giữ các đối tượng còn lại.