Kinh tế Từ ngày 1/11/2025, nhiều chính sách mới về tiền tệ, ngân hàng được áp dụng Từ ngày 1/11/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ áp dụng quy định mới về xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo Thông tư 21/2025/TT-NHNN ban hành ngày 10/9/2025 và một số quy định khác.

* Việc xếp hạng tổ chức tín dụng sẽ được thực hiện định kỳ hàng năm, dựa trên các tiêu chí như an toàn vốn, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả kinh doanh và khả năng thanh khoản. Kết quả xếp hạng sẽ là căn cứ để NHNN xem xét việc cấp phép mở rộng mạng lưới, triển khai sản phẩm dịch vụ mới và xác định mức độ rủi ro trong việc quản lý tín dụng. Như vậy, các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu từ tháng 11 cần rà soát hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ để đáp ứng các tiêu chí mới.

* Cũng từ ngày 1/11/2025, NHNN sẽ áp dụng Thông tư 27/2025/TT-NHNN ban hành ngày 15/9/2025 về tăng cường quản lý phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng. Theo đó, các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, ví điện tử và sàn giao dịch tài chính phải thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền định kỳ, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử tới Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc NHNN. Ngoài ra, các giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ hoặc chuyển tiền xuyên biên giới đều phải báo cáo. Dữ liệu giao dịch phải được lưu trữ tối thiểu 5 năm và sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu thanh tra, điều tra. Đây là bước đi nhằm minh bạch hơn dòng tiền trong hệ thống ngân hàng và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

* Một chính sách khác sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2025 là Thông tư 33/2025/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2014/TT-NHNN về phân loại, đóng gói và giao nhận kim khí quý, đá quý. Theo đó, kể từ giữa tháng 11, NHNN và các tổ chức tín dụng được phép giao, nhận vàng miếng theo hợp đồng mua, bán hoặc gia công. Vàng miếng khi giao nhận phải được thực hiện theo đúng quy trình, có giấy tờ hợp pháp, niêm phong rõ ràng và chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng.

Bên cạnh đó, vàng được phân loại thành ba nhóm: vàng trang sức – mỹ nghệ (hàm lượng từ 8 kara trở lên), vàng miếng (có ký mã hiệu, thông số rõ ràng) và vàng nguyên liệu (dưới dạng thỏi, hạt, miếng). Về quy cách đóng gói, vàng miếng cùng chất lượng được đóng thành lô 100 hoặc bội số của 100 miếng (tối đa 500 miếng), còn vàng nguyên liệu đóng thành lô 5 hoặc bội số của 5 thỏi (tối đa 25 thỏi). Các lô vàng này được chứa trong hộp kim loại không gỉ, có niêm phong và ghi rõ thông tin kiểm nhận.

* Từ ngày 18/11/2025, trừ một số điều khoản có hiệu lực muộn hơn (ngày 1/4/2026), NHNN cũng sẽ thực hiện Thông tư 30/2025/TT-NHNN ban hành ngày 30/9/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2024/TT-NHNN về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo quy định mới, cá nhân là công dân Việt Nam khi sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phải xuất trình căn cước công dân hoặc định danh điện tử mức 2; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có hộ chiếu, giấy tờ tương đương hoặc định danh điện tử mức 2. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm xử lý khiếu nại, tố giác hành vi vi phạm và phải đảm bảo hệ thống thanh toán trực tuyến không bị gián đoạn quá 4 giờ mỗi năm. Nếu thời gian gián đoạn vượt 30 phút hoặc việc bảo trì không được thông báo trước, đơn vị phải báo cáo NHNN trong vòng 4 giờ và gửi báo cáo chi tiết trong 3 ngày làm việc.

Việc thực thi đồng loạt nhiều chính sách từ tháng 11/2025 cho thấy NHNN đang đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý nhằm nâng cao chất lượng quản trị trong hệ thống ngân hàng, tăng tính minh bạch và an toàn trong các giao dịch tài chính, thanh toán và giao dịch vàng. Việc xếp hạng tổ chức tín dụng sẽ giúp cơ quan quản lý có cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe của từng ngân hàng, hỗ trợ quản lý rủi ro tốt hơn. Cùng với đó, việc siết chặt quản lý phòng chống rửa tiền và kiểm soát hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt thể hiện định hướng chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành ngân hàng và trung gian tài chính, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh từ giao dịch điện tử.

Đối với các ngân hàng, doanh nghiệp và người dân, những quy định mới này có thể làm tăng chi phí tuân thủ (như đầu tư hệ thống kiểm soát rủi ro, phân loại khách hàng, lưu trữ dữ liệu…), nhưng đổi lại sẽ củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính, thanh toán và thị trường vàng. Với người sử dụng dịch vụ, việc siết chặt quy trình định danh khách hàng và quy chuẩn hóa giao nhận vàng giúp giảm nguy cơ gian lận, giả mạo và tăng tính minh bạch trong hoạt động tài chính.