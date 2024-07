Pháp luật Từ ngày 1/8, người dân có thể bấm biển số xe online Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Điểm đáng chú ý tại Thông tư này là từ ngày 1/8, chủ xe có thể bấm biển số xe trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã có cuộc trao đổi với P.V Báo Nghệ An về những vấn đề người dân quan tâm.

P.V: Đồng chí có thể cho biết, quy định từ ngày 1/8 chủ xe không cần đưa xe đến cơ quan đăng ký xe, cụ thể như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng: Ngày 29/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/08/2023 của Bộ Công an Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/07/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Theo đó, từ ngày 01/08/2024, công dân Việt Nam khi đăng ký lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe, mà được quyền bấm biển số ngay trên Cổng Dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VneID.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh). Ảnh: Đ.C

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, cơ quan đăng ký xe sẽ gửi biển số và đăng ký xe đến tận địa chỉ mà người dân đăng ký; khi nhận đăng ký, biển số, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp chủ xe không nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) hoặc thông tin bản chà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai, chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để chà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe.

P.V: Vậy, quy trình nộp hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện toàn trình trên Cổng Dịch vụ công theo trình tự như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng: Quy trình nộp hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an được thực hiện theo 5 bước:

“ Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn bằng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho công dân.

Bước 2: Chọn menu (Thủ tục hành chính), chọn thủ tục “Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện toàn trình”. Chọn “Nộp hồ sơ”.

Bước 3: Chọn loại xe thực hiện đăng ký: Xe Ô tô hoặc xe mô tô, và lựa chọn điểm đăng ký xe (Địa chỉ tạm trú, địa chỉ thường trú).

Bước 4: Nộp hồ sơ trực tuyến: Nhập đầy đủ thông tin của xe; tải lên hệ thống ảnh phương tiện, bản ảnh phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản chà số khung, số máy đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất.

Bước 5: Kiểm tra thông tin; bấm (đồng ý và tiếp tục); nhập mã xác nhận để nộp hồ sơ và chọn đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Lưu ý: Ảnh chụp của xe chụp từ phía trước đầu xe theo góc 45 độ, bảo đảm nhìn rõ kiểu dáng xe. Trước khi nhận kết quả đăng ký xe, chủ xe phải nộp lại Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản chà số máy, số khung của xe có đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất. Sau 2 ngày đầy đủ các thủ tục, cơ quan đăng ký xe thông báo kết quả trên dịch vụ công, đối với trường hợp đăng ký biển số xe ô tô định danh và trúng đấu giá sẽ thông báo sau 7 ngày.

Người dân nhận biển số xe tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh). Ảnh tư liệu: Đ.C

P.V: Để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe theo hình thức mới này, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị ra sao, thưa đồng chí?

Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng: Ngày 24/7/2024, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đăng ký xe theo quy định tại Thông tư số 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/08/2023 của Bộ Công an Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/07/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Tại hội nghị tập huấn, Ban tổ chức đã tập trung truyền tải những điểm mới của Thông tư 28/2024TT-BCA, nhất là việc đăng ký, cấp biển số xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên Cổng Dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh điện tử VneID.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Trọng Tuấn

Cũng tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông phát huy vai trò là đơn vị cấp trên trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đăng ký, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của Công an các đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến quy trình công tác đăng ký xe. Đặc biệt, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuyển tải nội dung tập huấn đảm bảo hiệu quả nhất để cán bộ, chiến sĩ nắm vững và thực hiện nghiêm túc.

Đối với Công an các huyện, thành phố, thị xã, nhất là Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông, cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ đăng ký xe phải tập trung để nắm vững các nội dung tập huấn và quy trình thực hiện. Đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục khi công dân đăng ký qua Cổng Dịch vụ công, Ứng dụng VneID. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và phòng ngừa sai phạm trong quá trình làm công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!