Từ ngày 25-27/9, Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông

DỰ BÁO MƯA LỚN Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới:

Từ hôm nay (25/9) đến ngày 27/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, riêng đồng bằng ven biển có nơi trên 200mm.

Tỉnh Nghệ An: Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ở vùng núi phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm. Đồng bằng ven biển 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo lượng mưa chi tiết từ 07h/25/9-19h/26/9:

- Thanh Hoá: Tổng lượng mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 150mm

- Nghệ An: Tổng lượng mưa 50 - 150 mm, có nơi trên 200mm

- Hà Tĩnh: Tổng lượng mưa 70 - 150 mm, có nơi trên 200mm

3. Cảnh báo: Đêm 27 ngày 28/9, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

5. Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 25/9)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ: 25 – 28 o C

- Độ ẩm: 80 – 90%

* Khu vực trung du và vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2.

- Nhiệt độ: 23 – 31 o C.

- Độ ẩm: 75 – 85%

* Khu vực thành phố Vinh

Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ: 25 – 28 o C.

- Độ ẩm: 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ: 25 – 27 o C.

- Độ ẩm: 85 – 90%

* 48 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với tâm xoáy thuận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần lên nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, riêng đồng bằng ven biển và trung du có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển có nơi cấp 4.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.